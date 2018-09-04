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Сердце мира Сердце мира
Киноафиша Фильмы Сердце мира Отзывы о фильме «Сердце мира»
Сердце мира 2018 / Россия / Литва
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Сердце мира»

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Наша рецензия

В прошлом году «Аритмия» Бориса Хлебникова привлекла немало внимания кинокритиков и зрителей. Фильм, получивший главный приз «Кинотавра», вызвал целую лавину обсуждений и размышлений. Отклик аудитории понятен ‒ вряд ли кто может остаться равнодушным, когда видит на экране настолько узнаваемые характеры и узнаваемые ситуации. «Сердце мира», снятый Наталией Мещаниновой, сценаристкой «Аритмии», в этом году тоже получил главный приз…

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Екатерина Дюбанова 4 сентября 2018, 14:47
Живодеры! Пропагандируете жестокое обращение с животными!
4 сентября 2018, 14:47 Ответить
Насонов Дмитрий 27 сентября 2018, 13:41
Мразотный фильм. Притравочные станции, которые тут стыдливо называют тренировочными - постыднейшее явление.
27 сентября 2018, 13:41 Ответить
alex 30 сентября 2018, 19:46
Оценка
фильм понравился.
герой переживает кризис за кризисом. справляется, как умеет. и всё его принимает, и семья, и животные, и жизнь продолжается.

жалко лис, которых "зелёные" загубили.
не понравилось, что побил палатки, и это будет новая страница жизни героя, финал открыт.

хороший фильм. природа, сцены быта - оператор молодец!
30 сентября 2018, 19:46 Ответить
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