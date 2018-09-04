В прошлом году «Аритмия» Бориса Хлебникова привлекла немало внимания кинокритиков и зрителей. Фильм, получивший главный приз «Кинотавра», вызвал целую лавину обсуждений и размышлений. Отклик аудитории понятен ‒ вряд ли кто может остаться равнодушным, когда видит на экране настолько узнаваемые характеры и узнаваемые ситуации. «Сердце мира», снятый Наталией Мещаниновой, сценаристкой «Аритмии», в этом году тоже получил главный приз…
герой переживает кризис за кризисом. справляется, как умеет. и всё его принимает, и семья, и животные, и жизнь продолжается.
жалко лис, которых "зелёные" загубили.
не понравилось, что побил палатки, и это будет новая страница жизни героя, финал открыт.
хороший фильм. природа, сцены быта - оператор молодец!
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