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Киноафиша Рецензии «Сердце мира»: Рецензия Киноафиши

«Сердце мира»: Рецензия Киноафиши

28 сентября 2018 00:00
«Сердце мира»: Рецензия Киноафиши
Как бы сердцу согреться

В прошлом году «Аритмия» Бориса Хлебникова привлекла немало внимания кинокритиков и зрителей. Фильм, получивший главный приз «Кинотавра», вызвал целую лавину обсуждений и размышлений. Отклик аудитории понятен ‒ вряд ли кто может остаться равнодушным, когда видит на экране настолько узнаваемые характеры и узнаваемые ситуации. «Сердце мира», снятый Наталией Мещаниновой, сценаристкой «Аритмии», в этом году тоже получил главный приз «Кинотавра» и тоже может похвастаться правдоподобностью в изображении человеческих судеб и портретов обычных людей. И это при том, что место, где происходят события в фильме, Мещанинова выбрала не столь уж обычное и вызывающее массу вопросов, по крайней мере, у человека не в теме, ведь главный герой картины работает ветеринаром на притравочной станции.

Кадр из фильма «Сердце мира»
Кадр из фильма «Сердце мира»

Егор (Степан Девонин) живет в дряхлой постройке, кормит козлят, убирает за животными, пытается выходить собаку, которую изрядно погрызли соплеменники, и захаживает на чай в дом к работодателю. О том, что происходило с ним за забором притравочной станции и через какой ад молодому человеку пришлось пройти в детстве и юношеском возрасте, Мещанинова рассказывает полунамеками ‒ посредством телефонных разговоров и упреков в бессердечности со стороны тех, кому Егор явно мешает в достижении вполне прозаичных целей. Постепенно становится ясно, что парень рос с матерью-алкоголичкой и отношения их назвать простыми нельзя. Он бежал от прошлого и от людей, которые должны быть ему ближе всех на свете. Неприкаянный, испытывающий вспышки агрессии Егор пытается прижиться на новом месте, ищет человеческого тепла и теряется, столкнувшись с новыми проблемами.

Кадр из фильма «Сердце мира»
Кадр из фильма «Сердце мира»

Степан Девонин c едва ли не пугающей натуралистичностью изображает переживания своего героя, покинувшего отчий дом физически, но не морально – какие-то вещи выбросить из души просто нельзя, настолько они болезненные, травматичные и в то же время формирующие мироощущение и опыт общения с другими людьми. Для Егора таковым стал алкоголизм матери. Он вырос, возмужал, получил профессию, но не оставил позади былые обиды и боль, вероятно, вросшую в сердце за долгие годы, проведенные под одной крышей с пьяницей. Еще в нем остался нерастраченный запас любви и нежности, что вроде бы так и рвется наружу, вот только Егор не привык и не умеет быть любимым – с животными ему гораздо проще, чем с людьми. С последними он общается с трудом.

Кадр из фильма «Сердце мира»
Кадр из фильма «Сердце мира»

Молодого человека не научили проявлять любовь без страха быть отвергнутым и принимать взаимные чувства, он не чувствует себя нужным и старается изо всех сил стать незаменимым, словно так он сможет стать своим… Наталия Мещанинова использует очевидные метафоры, главный герой фильма – существо израненное, как собака, которую тот не решился усыпить и за качество жизни которой взял на себя ответственность. Ему тоже нужен хоть кто-то, кто не повернулся бы к нему спиной в трудную минуту, но найти такого человека тяжело, раскрыть свое сердце ему – еще тяжелее, к тому же доверять Егор тоже, по всей видимости, не привык. В нем жажда любви идет рука об руку с опаской. Он как пес, который не понимает, для чего человек поднял руку – ударить или погладить.

Кадр из фильма «Сердце мира»
Кадр из фильма «Сердце мира»

Психологический портрет главного героя фильма Мещанинова создает мастерски, в нем есть нечто животное, нечто по-детски ранимое и, повторимся, узнаваемое. Не менее точна и искусна она при работе с другими героями фильма – хозяином притравочной станции (Дмитрий Поднозов), его дочерью (Яна Сексте), женой (Екатерина Васильева) и внуком (Витя Оводков). А вот молодые «зеленые» в фильме выглядят жалко и глупо, с ними никто особо не пытается выстроить диалог. Чувствительная к переливам и малейшим оттенкам в передаче глубинных мотивов и болезненных переживаний основных героев фильма, Мещанинова как-то схематично и функционально вводит защитников «диких» животных и с их «помощью» показывает цену необдуманных поступков и болезненное состояние Егора.

Кадр из фильма «Сердце мира»
Кадр из фильма «Сердце мира»

«Сердце мира» прощупывает границы между людьми, исследует, как чужак может или не может стать своим, показывает хрупкость возведенных преград между людьми и их навязчивую опасность. Тем не менее мир «Сердца…» ‒ это не мир нелюбви, наоборот, этот фильм отчаянно ищет место, где любовь окажется возможна вопреки тяжелому грузу прошлого и неприятному настоящему, где даже самое замерзшее сердце может в перспективе оттаять. Мещанинова не берется никакого осуждать. На оправдание поступков Егора, его начальника и других героев фильма «Сердце мира» тоже не тянет, а здесь много особо отличившихся персонажей, для которых грубость стала элементом быта. «Сердце мира» говорит, скорее, о прощении, но оно предстает каким-то чудом на фоне запойного алкоголизма, кошмара из прошлого Егора, его неконтролируемой агрессии и приобретенном чувстве неуместности своего существования.

Елена Громова

В российском прокате с 27 сентября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Сердце мира»

Елена Громова
Елена Громова
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