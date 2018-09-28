«Сердце мира»: Рецензия Киноафиши

Как бы сердцу согреться

В прошлом году «Аритмия» Бориса Хлебникова привлекла немало внимания кинокритиков и зрителей. Фильм, получивший главный приз «Кинотавра», вызвал целую лавину обсуждений и размышлений. Отклик аудитории понятен ‒ вряд ли кто может остаться равнодушным, когда видит на экране настолько узнаваемые характеры и узнаваемые ситуации. «Сердце мира», снятый Наталией Мещаниновой, сценаристкой «Аритмии», в этом году тоже получил главный приз «Кинотавра» и тоже может похвастаться правдоподобностью в изображении человеческих судеб и портретов обычных людей. И это при том, что место, где происходят события в фильме, Мещанинова выбрала не столь уж обычное и вызывающее массу вопросов, по крайней мере, у человека не в теме, ведь главный герой картины работает ветеринаром на притравочной станции.

Кадр из фильма «Сердце мира»

Егор (Степан Девонин) живет в дряхлой постройке, кормит козлят, убирает за животными, пытается выходить собаку, которую изрядно погрызли соплеменники, и захаживает на чай в дом к работодателю. О том, что происходило с ним за забором притравочной станции и через какой ад молодому человеку пришлось пройти в детстве и юношеском возрасте, Мещанинова рассказывает полунамеками ‒ посредством телефонных разговоров и упреков в бессердечности со стороны тех, кому Егор явно мешает в достижении вполне прозаичных целей. Постепенно становится ясно, что парень рос с матерью-алкоголичкой и отношения их назвать простыми нельзя. Он бежал от прошлого и от людей, которые должны быть ему ближе всех на свете. Неприкаянный, испытывающий вспышки агрессии Егор пытается прижиться на новом месте, ищет человеческого тепла и теряется, столкнувшись с новыми проблемами.

Кадр из фильма «Сердце мира»

Степан Девонин c едва ли не пугающей натуралистичностью изображает переживания своего героя, покинувшего отчий дом физически, но не морально – какие-то вещи выбросить из души просто нельзя, настолько они болезненные, травматичные и в то же время формирующие мироощущение и опыт общения с другими людьми. Для Егора таковым стал алкоголизм матери. Он вырос, возмужал, получил профессию, но не оставил позади былые обиды и боль, вероятно, вросшую в сердце за долгие годы, проведенные под одной крышей с пьяницей. Еще в нем остался нерастраченный запас любви и нежности, что вроде бы так и рвется наружу, вот только Егор не привык и не умеет быть любимым – с животными ему гораздо проще, чем с людьми. С последними он общается с трудом.

Кадр из фильма «Сердце мира»

Молодого человека не научили проявлять любовь без страха быть отвергнутым и принимать взаимные чувства, он не чувствует себя нужным и старается изо всех сил стать незаменимым, словно так он сможет стать своим… Наталия Мещанинова использует очевидные метафоры, главный герой фильма – существо израненное, как собака, которую тот не решился усыпить и за качество жизни которой взял на себя ответственность. Ему тоже нужен хоть кто-то, кто не повернулся бы к нему спиной в трудную минуту, но найти такого человека тяжело, раскрыть свое сердце ему – еще тяжелее, к тому же доверять Егор тоже, по всей видимости, не привык. В нем жажда любви идет рука об руку с опаской. Он как пес, который не понимает, для чего человек поднял руку – ударить или погладить.

Кадр из фильма «Сердце мира»

Психологический портрет главного героя фильма Мещанинова создает мастерски, в нем есть нечто животное, нечто по-детски ранимое и, повторимся, узнаваемое. Не менее точна и искусна она при работе с другими героями фильма – хозяином притравочной станции (Дмитрий Поднозов), его дочерью (Яна Сексте), женой (Екатерина Васильева) и внуком (Витя Оводков). А вот молодые «зеленые» в фильме выглядят жалко и глупо, с ними никто особо не пытается выстроить диалог. Чувствительная к переливам и малейшим оттенкам в передаче глубинных мотивов и болезненных переживаний основных героев фильма, Мещанинова как-то схематично и функционально вводит защитников «диких» животных и с их «помощью» показывает цену необдуманных поступков и болезненное состояние Егора.

Кадр из фильма «Сердце мира»

«Сердце мира» прощупывает границы между людьми, исследует, как чужак может или не может стать своим, показывает хрупкость возведенных преград между людьми и их навязчивую опасность. Тем не менее мир «Сердца…» ‒ это не мир нелюбви, наоборот, этот фильм отчаянно ищет место, где любовь окажется возможна вопреки тяжелому грузу прошлого и неприятному настоящему, где даже самое замерзшее сердце может в перспективе оттаять. Мещанинова не берется никакого осуждать. На оправдание поступков Егора, его начальника и других героев фильма «Сердце мира» тоже не тянет, а здесь много особо отличившихся персонажей, для которых грубость стала элементом быта. «Сердце мира» говорит, скорее, о прощении, но оно предстает каким-то чудом на фоне запойного алкоголизма, кошмара из прошлого Егора, его неконтролируемой агрессии и приобретенном чувстве неуместности своего существования.

Елена Громова

В российском прокате с 27 сентября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Сердце мира»