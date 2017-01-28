По ту сторону надежды, 2017

«По ту сторону надежды» - это новый фильм известного в фестивальных кругах финнского режиссёра Аки Каурисмяки («Жизнь богемы», «Девушка со спичечной фабрики»). В картине снялась главная муза режиссёра - известная в Финляндии актриса Кати Оутинен. Также в главных ролях предстали Вилле Виртанен («Девушка-король», «Белые люди»), Томми Корпела («Огни городской окраины»), Матти Оннисмаа («Вдаль уплывают облака») и другие.

Фильм «По ту сторону надежды» рассказывает историю сирийского беженца Алеппо Халеда, которого судьба разлучила с родной сестрой в Венгрии. Оказавшись в Хельсинки, он всё ещё надеется отыскать её. Тем временем, он встречает бывшего коммивояжёра Викстрёма, который решает заняться ресторанным бизнесом на деньги, заработанные в карточных играх. Перед зрителями предстаёт иронично-меланхоличный взгляд на отношения беженцев и европейцов.