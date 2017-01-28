По ту сторону надежды, 2017

«По ту сторону надежды» - это новый фильм известного в фестивальных кругах финнского режиссёра Аки Каурисмяки («Жизнь богемы», «Девушка со спичечной фабрики»). В картине снялась главная муза режиссёра - известная в Финляндии актриса Кати Оутинен. Также в главных ролях предстали Вилле Виртанен («Девушка-король», «Белые люди»), Томми Корпела («Огни городской окраины»), Матти Оннисмаа («Вдаль уплывают облака») и другие.
Фильм «По ту сторону надежды» рассказывает историю сирийского беженца Алеппо Халеда, которого судьба разлучила с родной сестрой в Венгрии. Оказавшись в Хельсинки, он всё ещё надеется отыскать её. Тем временем, он встречает бывшего коммивояжёра Викстрёма, который решает заняться ресторанным бизнесом на деньги, заработанные в карточных играх. Перед зрителями предстаёт иронично-меланхоличный взгляд на отношения беженцев и европейцов.
- Картина «По ту сторону надежды» была фаворитом на прошедшем в феврале Берлинском кинофестивале, однако в итоге ей досталось «серебро»
- Аки Каурисмяки явился на вручение наград Каннского кинофестиваля в нетрезвом состоянии и не смог выйти на сцену, чтобы получить «Серебряного медведя за лучшую режиссёрскую работу» за фильм «По ту сторону надежды»
- Аки Каурисмяки также является сценаристом и продюсером фильма «По ту сторону надежды»
- Актриса Кати Оутинен сыграла в 13 фильмах Аки Каурисмяки, включая «По ту сторону надежды»
Где-то на окраине «асфальтовых джунглей» Хельсинки судьба сводит честного малого Каледа, потерявшего родину и близких, и бывшего коммивояжера Викстрёма, вложившего весь свой капитал в покупку убыточной забегаловки. Меланхоличный Викстрём и команда его эксцентричных работников берутся опекать нового знакомого. Пока Калед занят поисками пропавшей сестры, его новые друзья ищут способы преобразить свой ресторанчик и сделать его популярным заведением.
Аки Каурисмяки, самый известный финский сценарист и режиссер, гуманист и интеллектуал, недавно заявил об уходе из кино, так… Читать дальше…