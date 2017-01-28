Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
По ту сторону надежды По ту сторону надежды
Киноафиша Фильмы По ту сторону надежды
Toivon tuolla puolen / The Other Side of Hope

По ту сторону надежды, 2017

2017 / Финляндия
6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

«По ту сторону надежды» - это новый фильм известного в фестивальных кругах финнского режиссёра Аки Каурисмяки («Жизнь богемы», «Девушка со спичечной фабрики»). В картине снялась главная муза режиссёра - известная в Финляндии актриса Кати Оутинен. Также в главных ролях предстали Вилле Виртанен («Девушка-король», «Белые люди»), Томми Корпела («Огни городской окраины»), Матти Оннисмаа («Вдаль уплывают облака») и другие. 

Фильм «По ту сторону надежды» рассказывает историю сирийского беженца Алеппо Халеда, которого судьба разлучила с родной сестрой в Венгрии. Оказавшись в Хельсинки, он всё ещё надеется отыскать её. Тем временем, он встречает бывшего коммивояжёра Викстрёма, который решает заняться ресторанным бизнесом на деньги, заработанные в карточных играх. Перед зрителями предстаёт иронично-меланхоличный взгляд на отношения беженцев и европейцов.

- Картина «По ту сторону надежды» была фаворитом на прошедшем в феврале Берлинском кинофестивале, однако в итоге ей досталось «серебро»

- Аки Каурисмяки явился на вручение наград Каннского кинофестиваля в нетрезвом состоянии и не смог выйти на сцену, чтобы получить «Серебряного медведя за лучшую режиссёрскую работу» за фильм «По ту сторону надежды»

- Аки Каурисмяки также является сценаристом и продюсером фильма «По ту сторону надежды»

- Актриса Кати Оутинен сыграла в 13 фильмах Аки Каурисмяки, включая «По ту сторону надежды»

Где-то на окраине «асфальтовых джунглей» Хельсинки судьба сводит честного малого Каледа, потерявшего родину и близких, и бывшего коммивояжера Викстрёма, вложившего весь свой капитал в покупку убыточной забегаловки. Меланхоличный Викстрём и команда его эксцентричных работников берутся опекать нового знакомого. Пока Калед занят поисками пропавшей сестры, его новые друзья ищут способы преобразить свой ресторанчик и сделать его популярным заведением.

6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 7 декабря 2017
Премьера в мире 28 января 2017
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Аки Каурисмяки
Аки Каурисмяки
В ролях
Вилле Виртанен
Вилле Виртанен
Кати Оутинен
Кати Оутинен
Томми Корпела
Томми Корпела
Йорн Доннер
Йорн Доннер
Шерван Хаджи
Шерван Хаджи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма По ту сторону надежды 3 постера
Берлинале «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

По ту сторону надежды смотреть онлайн

По ту сторону надежды
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Что может утешить усталого путника после долгой дороги? – Конечно же, душ. Особенно если он (путник) всё время странствий просидел в куче с углем на грузовом корабле. (Нет, ну а как еще честному беженцу пересечь границу дружеского государства?! Таможня же, матросы, неласковые с безбилетниками и т.д.) Кстати, а после душевой можно и о ночлеге подумать: например, постучаться в ближайший полицейский участок и потребовать политического убежища. Там ваше появление никого и не удивит (вы не…
Читать
Лика 2 августа 2019, 18:43
Невозмутимость и ирония
Аки Каурисмяки, самый известный финский сценарист и режиссер, гуманист и интеллектуал, недавно заявил об уходе из кино, так… Читать дальше…
Отзывы Написать
16 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Объявлен шорт-лист кинопремии «Восток – Запад. Золотая арка» 27 марта на пресс-конференции, посвященной учреждению и вручению первой международной кинопремии «Восток – Запад. Золотая арка», объявили шорт-лист кинопремии и огласили программу
Написать
28 марта 2018 21:19
Обзор 39-го Московского Международного Фестиваля, часть 2 И снова мы говорим о 39-м Московском Международном Кинофестивале. Конкурсная программа. «Хохлатый ибис», режиссер Цяо Лян, Китай Каким бы блеклым не был в этом году конкурс, без
Написать
3 июля 2017 08:17
Все новости фильма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Related video
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Приложение киноафиши