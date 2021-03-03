Дорогуша, 2021

Меньше всего Эйприл, она же Эй-Джей, хочет провести неделю на море со своей семьей. Но раз — и она уже в машине, мчится с мамой и младшей сестрёнкой на побережье Дорсета. Мама решила провести время со своей «лапушкой» Эйприл, прежде чем та навсегда выпорхнет из родительского гнезда.

На море к ним присоединяются беременная сестра Люси с бойфрендом Стивом. Эй-Джей морально готова к «неделе ада» и не ждёт ничего хорошего от этого «отдыха». Но тут она знакомится на пляже с местной спасательницей Айлой и мгновенно теряет голову.