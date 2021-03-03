Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дорогуша
Киноафиша Фильмы Дорогуша
Sweetheart

Дорогуша, 2021

2021 / Великобритания
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Меньше всего Эйприл, она же Эй-Джей, хочет провести неделю на море со своей семьей. Но раз — и она уже в машине, мчится с мамой и младшей сестрёнкой на побережье Дорсета. Мама решила провести время со своей «лапушкой» Эйприл, прежде чем та навсегда выпорхнет из родительского гнезда.

На море к ним присоединяются беременная сестра Люси с бойфрендом Стивом. Эй-Джей морально готова к «неделе ада» и не ждёт ничего хорошего от этого «отдыха». Но тут она знакомится на пляже с местной спасательницей Айлой и мгновенно теряет голову.

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 25 октября 2021
Премьера в мире 3 марта 2021
Возраст 18+
Режиссер
Марли Моррисон
В ролях
Джо Хартли
Джо Хартли
Элла-Рэй Смит
Элла-Рэй Смит
Софи Ди Мартино
Софи Ди Мартино
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дорогуша 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Приложение киноафиши