Соллерс-Пойнт, 2017

Криминальная драма о смысле жизни. Борзый парнишка Кит (МакКол Ломбарди) мается под домашним арестом в душном Балтиморе — даже кондиционер лишний раз не включишь, отец (Джим Белуши) тут же напомнит о счетах за электричество. Встречает бывшую, Кортни (Зази Битц), привезшую прямо к порогу дома остатки его личных вещей. Собирает металлолом — мелкий, но все же заработок. Тщетно просит куратора отпустить на день рождения к племяннице. Под арест Кит попал за мелкую розничную торговлю легкими наркотиками: бывают проступки и посерьезнее, и этот срок скоро заканчивается. Но понять, зачем живешь, непросто и без браслета на ноге, когда твоя свобода передвижений не ограничена ничем внешним... Мэтью Портерфилд — независимый американский режиссер, чьи работы больше востребованы в Европе, чем на родине. От большинства коллег-соотечественников его отличает на редкость непрагматичная интонация: Портерфилд — наблюдатель, создающий этот фильм-очерк неброскими штрихами, без нервозности и нагнетания. Его стиль адекватен одноэтажным задворкам Балтимора – здесь нет небоскребов, слишком высоко не взлетишь. Но режиссерскую сдержанность вполне компенсирует ураганная актерская энергия МакКола Ломбарди, открытого два года назад шедевром Андреа Арнольд «Американская милашка» («American Honey», 2016) с Сашей Лэйн в главной роли (не пропустите эту девушку в другом фильме фестиваля, «Неправильное воспитание Кэмерон Пост»).