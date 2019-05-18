Это любовная история, происходящая на сцене бального зала в Нью-Йорке, которая рассказывает о Поле, 20-летнем жителе Среднего Запада, который прибывает на центральную автобусную станцию и быстро замечает Уай, 22-летнюю девушку, бегущую по тротуару. После того как Пол разыскивает ее, между ними расцветает сильная любовь. Но когда Пол обнаруживает, что Уай - транс, он вынужден противостоять своей собственной идентичности и тому, что значит любить.