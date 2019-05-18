Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Порт-Аторити

Порт-Аторити

Port Authority 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Это любовная история, происходящая на сцене бального зала в Нью-Йорке, которая рассказывает о Поле, 20-летнем жителе Среднего Запада, который прибывает на центральную автобусную станцию и быстро замечает Уай, 22-летнюю девушку, бегущую по тротуару. После того как Пол разыскивает ее, между ними расцветает сильная любовь. Но когда Пол обнаруживает, что Уай - транс, он вынужден противостоять своей собственной идентичности и тому, что значит любить.

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 1 июня 2021
Премьера в мире 18 мая 2019
Дата выхода
10 декабря 2020 Германия
20 июня 2020 Греция K12
28 мая 2021 США
24 июля 2020 Тайвань
25 сентября 2019 Франция
MPAA R
Сборы в мире $61 744
Производство Madeleine Films, Hercules Film Fund, Kislevitz Films
Другие названия
Port Authority, Επόμενος σταθμός, Σταθμός: Νέα Υόρκη, Порт-Аторити, 曼哈頓戀舞曲
Режиссер
Даниэлла Лессовиц
В ролях
Финн Уайтхед
Финн Уайтхед
МакКаул Ломбарди
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
6.3 IMDb
