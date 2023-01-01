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Патти Кейкс Патти Кейкс
Киноафиша Фильмы Патти Кейкс Патти Кейкс, 2017: актеры и роли
Patti Cake$ Патти Кейкс 2017 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Патти Кейкс, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джереми Джаспер Geremy Jasper
В ролях
Даниэль МакДональд Даниэль МакДональд Danielle Macdonald Бриджет Эверетт Бриджет Эверетт Bridget Everett Мамуду Ати Мамуду Ати Mamoudou Athie Кэти Мориарти Кэти Мориарти Cathy Moriarty МакКаул Ломбарди McCaul Lombardi Патрик Брана Уоррен Буб Warren Bub
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