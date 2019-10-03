Идеальная няня, 2019

Фильм “Идеальная няня” поставлен по одноименному роману французской писательницы марокканского происхождения Лейлы Слимани. Книга, изданная в 2016 году, быстро стала бестселлером и разошлась тиражом в 600 000 экземпляров. В том же 2016 году роман Слимани был отмечен престижной Гонкуровской премией.

Сюжет и книги, и фильма основан на реальных событиях, произошедших в 2012 году с американской парой Крим из Нью-Йорка, которая наняла няню Йоселин Ортегу для присмотра за своими детьми – шестилетней Люси и двухлетним Лео.

Оригинальное французское название как книги, так и фильма переводится как “Сладкая песня”. В англоязычных странах роман Лейлы Слимани выходил под заголовками “Колыбельная” и непосредственно “Идеальная няня”.

Карин Вьяр, сыгравшая в фильме Луизу, входила в состав жюри Каннского кинофестиваля 2003 года. Актриса отмечена двумя премиями “Сезар” и другими шестью кинонаградами, а также является кавалером французского ордена “За заслуги”.

В фильме звучат как классические композиции Генри Перселла и Клода Дебюсси, так и оригинальная музыка современного композитора Пьера Депрата, который тесно работал с режиссером картины над созданием нужного эффекта от саундтрека.

Премьерный показ “Идеальной няни” прошел в рамках международного кинофестиваля в Монпелье. Во французский прокат фильм вышел в конце ноября 2019 года, в российский, за который отвечала компания “Вольга”, – двумя месяцами позже.

Люси Борлето была вторым кандидатом на роль режиссера. Автор романа Лейла Слимани изначально рассматривала для этой работы Майвенн Ле Беско (“Полисс”, “Мой король”), номинантку и лауреатку Каннского кинофестиваля.

Сценарий “Идеальной няни” не включает ряд важных для сюжета моментов, которые присутствую в первоисточнике: так, например, предыстория Луизы, объясняющая ее психологическое состояние, в фильме никак не раскрыта. В одном из интервью Люси Борлето объяснила это своим нежеланием отягощать ленту сценами воспоминаний.

Можно заметить, что героиня Карин Вьяр неоднократно смотрит по телевизору новости и репортажи, посвященные экологии. По словам Люси Борлето, эти сцены были включены в сюжет намеренно – вероятно, для того, чтобы провести параллель между экологическими кризисами и душевным состоянием Луизы.

В интервью изданию “France Today” Карин Вьяр признавалась, что ее так покорила книга Лейлы Слимани и персонаж Луизы, что она сразу же после прочтения романа позвонила своему продюсеру и попросила приобрести для нее права на экранизацию.