Идеальная няня, 2019

Действие фильма разворачивается в современном Париже. Некогда успешный юрист, а теперь тонущая в быте молодая мама двоих детей Мириам жаждет вернуться к работе. Рассмотрев все перспективы, Мириам и ее муж Поль решают найти для дочки и сына няню. В ходе длинной череды собеседований они знакомятся с опрятной женщиной средних лет по имени Луиза, которая обладает всеми нужными рекомендациями и кажется супругам подходящей кандидатурой.
Мало того, что у Луизы сразу же получается поладить и с родителями, и с детьми, она еще и с блеском справляется со всеми домашними делами. Незаметно для Мириам и Поля няня становится незаменимым членом семьи, но вскоре последствия трагического прошлого Луизы дают о себе знать самым неприятным образом.
Психологический триллер “Идеальная няня” сняла французский режиссер Люси Борлето. Главную роль в фильме исполнила Карин Вьяр (“Будь храбрым!”, “Целуй, кого хочешь”). Супружескую пару Мириам и Поля сыграли Лейла Бехти (“Париж, я люблю тебя”, “Полуночное солнце”) и Антуан Райнартц (“120 ударов в минуту”, “Боже мой!”).
Фильм “Идеальная няня” поставлен по одноименному роману французской писательницы марокканского происхождения Лейлы Слимани. Книга, изданная в 2016 году, быстро стала бестселлером и разошлась тиражом в 600 000 экземпляров. В том же 2016 году роман Слимани был отмечен престижной Гонкуровской премией.
Сюжет и книги, и фильма основан на реальных событиях, произошедших в 2012 году с американской парой Крим из Нью-Йорка, которая наняла няню Йоселин Ортегу для присмотра за своими детьми – шестилетней Люси и двухлетним Лео.
Оригинальное французское название как книги, так и фильма переводится как “Сладкая песня”. В англоязычных странах роман Лейлы Слимани выходил под заголовками “Колыбельная” и непосредственно “Идеальная няня”.
Карин Вьяр, сыгравшая в фильме Луизу, входила в состав жюри Каннского кинофестиваля 2003 года. Актриса отмечена двумя премиями “Сезар” и другими шестью кинонаградами, а также является кавалером французского ордена “За заслуги”.
В фильме звучат как классические композиции Генри Перселла и Клода Дебюсси, так и оригинальная музыка современного композитора Пьера Депрата, который тесно работал с режиссером картины над созданием нужного эффекта от саундтрека.
Премьерный показ “Идеальной няни” прошел в рамках международного кинофестиваля в Монпелье. Во французский прокат фильм вышел в конце ноября 2019 года, в российский, за который отвечала компания “Вольга”, – двумя месяцами позже.
Люси Борлето была вторым кандидатом на роль режиссера. Автор романа Лейла Слимани изначально рассматривала для этой работы Майвенн Ле Беско (“Полисс”, “Мой король”), номинантку и лауреатку Каннского кинофестиваля.
Сценарий “Идеальной няни” не включает ряд важных для сюжета моментов, которые присутствую в первоисточнике: так, например, предыстория Луизы, объясняющая ее психологическое состояние, в фильме никак не раскрыта. В одном из интервью Люси Борлето объяснила это своим нежеланием отягощать ленту сценами воспоминаний.
Можно заметить, что героиня Карин Вьяр неоднократно смотрит по телевизору новости и репортажи, посвященные экологии. По словам Люси Борлето, эти сцены были включены в сюжет намеренно – вероятно, для того, чтобы провести параллель между экологическими кризисами и душевным состоянием Луизы.
В интервью изданию “France Today” Карин Вьяр признавалась, что ее так покорила книга Лейлы Слимани и персонаж Луизы, что она сразу же после прочтения романа позвонила своему продюсеру и попросила приобрести для нее права на экранизацию.
Основано на мировом бестселлере лауреата Гонкуровской премии Лейлы Слимани. Роман переведен на 37 языков.
У нее есть ключи от их квартиры. Они сами впустили ее в свою жизнь и отдали в ее руки своих детей. Молодая пара не могла даже мечтать, что сможет найти идеальную няню – строгую, опрятную француженку с огромным опытом. Она выглядит заботливой и доброй, но в ее душе скрывается всепоглощающая тьма...