Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Даниэль МакДональд
Даниэль МакДональд
Danielle Macdonald
О персоне
Фильмография
Новости
Даниэль МакДональд
Danielle Macdonald
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
19 мая 1991
Возраст
31 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Даниэль МакДональд
Родилась 19 мая 1991 года. Сидней, Австралия.
Развернуть
Фильмография Даниэль МакДональд
Певица на всю голову
комедия, мелодрама
2020, Австралия / США
8.0
Я - женщина
биография, драма, музыка
2019, Австралия
6.0
Райские холмы
фэнтези
2019, США
5.0
Птичий короб
фантастика, триллер, драма
2018, США
7.0
Кожа
драма, биография
2018, США
6.0
Пышка
мелодрама, комедия, мюзикл
2018, США
6.0
Патти Кейкс
драма
2017, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Джейми Дорнан теряет память и становится мишенью для злодеев в трейлере сериала «Турист»
Все эпизоды уже доступны к просмотру.
Написать
11 февраля 2022 11:08
Британец на большой дороге: появились первые кадры с Джейми Дорнаном из мини-сериала «Турист»
Также из актерского состава шоу выбыл Хьюго Уивинг.
Написать
19 мая 2021 15:10
Джейми Дорнан получил ведущую роль в триллере «Турист»
Проект выйдет на HBO Max.
Написать
28 января 2021 13:18
Все новости
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"