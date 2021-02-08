«Пугало»: Рецензия Киноафиши

Внезапный, но долгожданный победитель прошлогоднего «Кинотавра» наконец-то дошел до российских экранов, а не остался достоянием кинотеатров лишь своей родины, Якутии. Драма, полутриллер и просто мрачная история «Пугало» практически вершит историю в мировом кинематографе, но пока что территориально распространяется только на разные регионы Российской Федерации. Дело в том, что прокат якутских фильмов всегда ограничивался их местными кинотеатрами, а поскольку в республике живут настоящие фанаты кино, каждый сеанс проходил с аншлагом. Зрители центральных регионов обычно довольствовались только одиночными спецпоказами в каких-нибудь малых залах, но теперь помещения будут побольше, но, к сожалению, всего лишь с 50-процентной вместительностью.

В одичалом поселке где-то в Якутии живет необычных способностей женщина. Каждый житель ее знает, величает Пугалом, пытается сторониться и лишний раз даже не разговаривать. На самом деле, она местная знахарка, чьим даром пользуется все селение, но при этом смотрят на нее люди косо и враждебно. В их глазах Пугало ведет жизнь опасной ведьмы, к которой, конечно же, можно обратиться, но только в крайнем случае, когда все молитвы были проговорены и лекарства выпиты. Она принимает свою жизнь изгоя и каждый раз отдает частичку себя, чтобы помочь бедным потерянным людям. А последние даже не позовут ее по реальному имени и не спросят, как у нее дела.

Пугало

Похоже, каждый кинокритик, синефил или просто завсегдатай кинотеатров хотя бы раз написал пару слов про якутское кино. Почти всегда синонимично повторяется общее невероятное впечатление о том, как четко люди из Республики Саха понимают и видят людей. На такое пока даже самый лучший современный выпускник ВГИКа ещё не способен. Зачастую кинематографистами в Якутии становятся просто настоящие любители кино без какого-либо образования или занимающиеся совершенно другой деятельностью, но в свободное время снимающие фильмы. Режиссер «Пугала» работает обычным директором школы и на свои деньги создаёт кинокартины, истории которых проходят через каждую нервную клетку неподготовленного зрителя. Его дебютный фильм «Костер на ветру» в свое время открыл для мировой общественности понимание самобытности якутского кино благодаря попаданию на кинофестиваль в Пусане. У «Пугала» тоже было интересное начало, так как участие в конкурсе «Кинотавра» и победа в главной категории открывают многие возможности, особенно прокатные. Снова работа Дмитрия Давыдова будет говорить за все якутское кино, но уже с экранов разных региональных кинотеатров России, а не только со специальных показов центральных кинофестивалей.

Режиссёр картины вновь обращается к жанру трагедии без какой-либо драматизации, показывая сырую, необрамленную реальность, вокруг которой несколько толстых сантиметров снега. В «Костре на ветру» пожилой мужчина переживал горе после самоубийства сына в тюрьме и нашел единственную надежду в мальчике-беспризорнике, постоянно просящем у прохожих сигареты. Но трагедия всегда ходила следом, словно тень. У главной героини в «Пугале» она живет внутри нее, омрачает каждый день и заставляет соглашаться с участью настоящего изгоя. Поэтому можно только смеяться над тем, как другие люди называют это все даром, а ведь Пугало давно хотела бы от него избавиться.

Пугало

Вот она – настоящая трагедия человека – в его полярности отношений и чувств. Жильцы села приходят к Пугало за помощью, но уже на следующий не станут с ней даже здороваться, а если она заговорит с вашим сыном просто так, то сразу попытаются убежать. У таких людей нет чести и достоинства, а мыслят они только своими эгоистичными абсолютами. Пугало, словно Иисус, готова к распятию за грехи незнакомых ей людей. С каждой помощью она испытывает маленькую тяжёлую смерть, отдавая саму себя и забирая все черное в человеке. Однако это темное никогда не уйдет, если оно давным-давно поглотило душу и сердце. Пугало оказывается самым светлым человеком среди всех ей явившихся, но, как настоящий фаталист, она принимает свою сущность и судьбу.

Фильм предназначен для всех знающих о феномене якутского кино и понимающих, какое значение оно имеет на российском пространстве. Совсем новым зрителям, но постоянно следящим за фестивальными фильмами, данная картина также считается необходимой к просмотру.