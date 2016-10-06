Костер на ветру, 2016

Фильм «Костер на ветру» снял якутский режиссер-дебютант Дмитрий Давыдов. В ролях: Николай Солдатов («Кукла»), Михаил Лазарев («Фыва») и Алексей Устинов, для которого этот фильм также стал дебютом в большом кино.

Фильм рассказывает о двух отцах, которым приходится переживать потерю сыновей. Один из парней случайно убивает своего друга, а потом совершает самоубийство от горя. Их отцы по-разному пытаются справиться с горем – один находит утешение в бездомном мальчике, которого приводит к себе в дом, а второй одержим жаждой мести и злостью.