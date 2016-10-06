Костер на ветру, 2016

Фильм «Костер на ветру» снял якутский режиссер-дебютант Дмитрий Давыдов. В ролях: Николай Солдатов («Кукла»), Михаил Лазарев («Фыва») и Алексей Устинов, для которого этот фильм также стал дебютом в большом кино.
Фильм рассказывает о двух отцах, которым приходится переживать потерю сыновей. Один из парней случайно убивает своего друга, а потом совершает самоубийство от горя. Их отцы по-разному пытаются справиться с горем – один находит утешение в бездомном мальчике, которого приводит к себе в дом, а второй одержим жаждой мести и злостью.
- Фильм занял второе место на V Якутском международном кинофестивале
- «Костер на ветру» - дебютная работа Дмитрия Давыдова
Молодой парень, случайно убив друга, совершает самоубийство. Отцы обоих парней решают, как им жить дальше. Один пытается все забыть и дожить свою жизнь по совести, он находит успокоение и смысл жизни в беспризорном парнишке, которого приводит жить к себе домой. Другой же отец не может справиться с горем — в нем растут ненависть и жажда мести.