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Костер на ветру Костер на ветру
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Костер на ветру, 2016

2016 / Россия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Костер на ветру» снял якутский режиссер-дебютант Дмитрий Давыдов. В ролях: Николай Солдатов («Кукла»), Михаил Лазарев («Фыва») и Алексей Устинов, для которого этот фильм также стал дебютом в большом кино.

Фильм рассказывает о двух отцах, которым приходится переживать потерю сыновей. Один из парней случайно убивает своего друга, а потом совершает самоубийство от горя. Их отцы по-разному пытаются справиться с горем – один находит утешение в бездомном мальчике, которого приводит к себе в дом, а второй одержим жаждой мести и злостью.

- Фильм занял второе место на V Якутском международном кинофестивале

- «Костер на ветру» - дебютная работа Дмитрия Давыдова

 

Молодой парень, случайно убив друга, совершает самоубийство. Отцы обоих парней решают, как им жить дальше. Один пытается все забыть и дожить свою жизнь по совести, он находит успокоение и смысл жизни в беспризорном парнишке, которого приводит жить к себе домой. Другой же отец не может справиться с горем — в нем растут ненависть и жажда мести.

5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 6 октября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Каро
Режиссер
Дмитрий Давыдов
Дмитрий Давыдов
В ролях
Алексей Устинов
Радислав Захаров
Николай Солдатов
Михаил Лазарев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Костер на ветру 2 постера
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Костер на ветру смотреть онлайн

Костер на ветру
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Отрезвляющим порывом холодного ветра оказывается фильм молодого якутского режиссера (читай, кинематографиста-любителя), всю жизнь проработавшего учителем в родном селе Амга. «Костер на ветру» Дмитрия Давыдова врывается в нашу жизнь эпохи супермаркетов простой и чистой, то есть не искусственной, драмой, прекрасной в своей сущностной самобытности. Лишенная всякого притворства и остросоциальной стилизации, картина обращается к духовному – к неактуальной, казалось бы, теме жизни…
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