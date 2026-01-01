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Фильмография
Массимо Де Франкович
Massimo De Francovich
Киноафиша
Персоны
Массимо Де Франкович
Массимо Де Франкович
Massimo De Francovich
Дата рождения
8 января 1936
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Биография Массимо Де Франковича
Родился 8 января 1936 года. Рим, Италия.
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Популярные фильмы
7.3
Грех
(2018)
5.7
Свадьбы и другие катастрофы
(2010)
Фильмография Массимо Де Франковича
7.3
Грех
Il Peccato / Mostro
драма, биография, исторический
2018, Россия / Италия
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Рецензия
5.7
Свадьбы и другие катастрофы
Matrimoni e altri disastri
комедия
2010, Италия
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