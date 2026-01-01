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Массимо Де Франкович
Массимо Де Франкович Massimo De Francovich
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Массимо Де Франкович

Massimo De Francovich

Дата рождения
8 января 1936
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр

Биография Массимо Де Франковича

Родился 8 января 1936 года. Рим, Италия. 

Популярные фильмы

Грех 7.3
Грех (2018)
Свадьбы и другие катастрофы 5.7
Свадьбы и другие катастрофы (2010)

Фильмография Массимо Де Франковича

Грех 7.3
Грех Il Peccato / Mostro
драма, биография, исторический 2018, Россия / Италия
Смотреть трейлер Рецензия
Свадьбы и другие катастрофы 5.7
Свадьбы и другие катастрофы Matrimoni e altri disastri
комедия 2010, Италия
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