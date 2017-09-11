Мария словно попала в сказку о Золушке - по воле своей хозяйки, у которой испанка работает горничной, она оказывается за одним столом с сильными мира сего. Словно в чудесной истории в нее влюбляется молодой, богатый, влиятельный мужчина – ну чем не принц? Однако счастливые хеппи-энды не всегда случаются в жизни. «Мадам» - весьма поучительная жизненная история действительно по своей структуре чем-то напоминающая историю о Золушке. Еще напрашивается вполне оправданная…
Потрясающая игра актерского состава, очень остроумные и действительно смешные диалоги, прекрасная работа оператора и конечно-же тонкий французский юмор, именно тот юмор который так нравился нам в старых французских фильмах.
Фильм "Мадам" вобрал в себя все самое лучшее, что мы ожидаем от любимого нами французского кино. Это очень красивая и глубокая история, которая заставит задуматься каждого о чем то важном...
Мадам
И вновь французское кино, трейлер сулил легкую романтическую комедию в духе золушки и прочих удачных женских дней, когда встречаешь принца на или без коня... почти всё так и было. Вообщем-то фильм не совсем уж плох: есть где посмеяться, есть романтики моменты, есть тот неуловимый французский дух подобных фильмов, но, большое НО, всего этого так мало, даже я бы сказал с гулькин нос. Фильм очень затянут, слишком много провисаний в сюжете, в действии. Вот порезать бы эти моменты и выйдет бодрая, та самая из трейлера, романтическая комедия, правда короткометражная :)Режиссеру, Аманде Штерс, увы, не удалось справится с поднятой французами же, планкой плотности действия в таком жанре кино.
А вот со всеми остальными составляющими фильма всё в порядке: картинка, как и теперь заведено, радует глаз, актеры хорошо играют и смотрятся органично, особенно главная героиня :) какая же она харизматичная! Шутки и в целом сюжет (отбросив такое "небольшое" недоразумение, как затянутость и местами даже нудность) тоже хорош, особенно с чего всё началось и чем всё закончилось. Получилась эдакая золушка 2.0 :)Общий посыл, мысль, исходя из концепции нео-золушки 21го века, переход от комедии к драматизму хорош... но, и тут есть но, если бы не такая долгая развязка, то этот самый месседж воспринялся бы правильно и в нужное место, а не как продолжение нудности и желания совершено стандартной, но хотя бы яркой концовки. Мадам вышла на любителя, скорее всего для дам может и затянутость не будет большим минусом... хотя всё же не берусь прогнозировать. Посмотреть на переломный в жизни главной героини ужин можно начиная с 14 сентября.
Моя оценка: 6.5 из 10
Аннотация и трейлер "Мадам" довольно ясно рассказывают нам, чего ожидать от этого фильма - рассказ о любви богача и горничной, много французского шика, красивую картинку и, в целом, сказку, которую все знают - мерзкие американские буржуи угнетают хозяйственную и замечательную во всех отношениях Золушку. Золушка, плюс ко всему - иммигрантка из Испании, которая 10 лет работает не покладая рук, лишь бы оплатить обучение дочери.
Так, да не так - также нам обещают сюжет непростой, даже удивительный. И нам не соврали. Как и все хорошие истории, это история о настоящих живых людях.
Моя оценка этому живому, забавному и одновременно грустному фильму (который, впрочем, можно было сделать и покороче)- 9 туфелек 42 размера из 10. Уже при выборе главной героини авторы отвергли все клише - Мария не молода, не хороша собой, и не то что бы очень скромна, умна или воспитана. Но произошедшая с ней история кардинально меняет ее жизнь. И нет, не так, как вы подумали - "важный гость" не забирает ее за сто морей, крестная фея не дарит купон на пластическую операцию, одумавшиеся хозяева не оставляют ей дом в Париже. Перемена другая, но гораздо более важная - у Марии появляется уважение и любовь к себе, просыпается вера в собственные силы - "я ничем не хуже мадам" И правда - потому что мадам "настоящая", несмотря на весь свой шик и, как она сама говорит, "демократические" настроения, не только недобрая, но и глубоко несчастная женщина. Бывшая инструктор по гольфу, а ныне роскошная светская львица явно нездорова физически и духовно, в полной роскоши жизни "девушки из Инстаграма", которая даже на велосипеде передвигается на каблуках, нет счастья.
Да и долго ли осталось этой роскоши?
В фильме ненавязчиво, но ярко показано, что все это общество зацикленных на себе снобов хрупко, как карточный домик - новые наряды для жены можно купить, только продав дорогую сердцу (и кошельку, конечно) картину, за своего сойти можно, показав себя неприятным человеком, а семейное счастье уже не скрепить скайп-сессией с психотерапевтом.
А вдохновение найти можно, лишь поигравшись с чужой жизнью. Ведь вся эта история о влюбленном в слугу богаче стала для писателя-алкоголика, сына главного героя (из-за него и заварилась эта каша) сюжетом для рассказа. К нему непременно придет коммерческий успех. Богатый гость забудет о поразившей его "загадочной иностранке". Американцы найдут другую нищую иммигрантку, заведут новых любовников на стороне. А Мария?
А у нее будет свой хеппи-энд.
Потому что верно говорится в фильме, никто, не смотрит на горничных - но все смотрят на открытых и искренних женщин, которые ничего не боятся.
И которым страшно идет помада.
Благодарим портал "Киноафиша" за любезное приглашение на пресс-показ и ждем всех на фильме, премьера которого состоялась уже вчера!
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