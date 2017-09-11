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Madame Мадам 2017 / Франция
6.8 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Мадам»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Мария словно попала в сказку о Золушке - по воле своей хозяйки, у которой испанка работает горничной, она оказывается за одним столом с сильными мира сего. Словно в чудесной истории в нее влюбляется молодой, богатый, влиятельный мужчина – ну чем не принц? Однако счастливые хеппи-энды не всегда случаются в жизни. «Мадам» - весьма поучительная жизненная история действительно по своей структуре чем-то напоминающая историю о Золушке. Еще напрашивается вполне оправданная…

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Марина Жуковская 11 сентября 2017, 21:55
Оценка
Красивые картинки, шикарная музыка, великолепный юмор. Но...“люди любят счастливый конец, хэппи енд....” Уходила Мари красиво и, глядя ей в спину, скорее всего верится, что он будет.
11 сентября 2017, 21:55 Ответить
ilyxazz 11 сентября 2017, 22:07
Оценка
Больше смахивает на историю Золушки в современном прочтении, и хоть сама идея заезжена до дыр, в этот раз, фильм просто великолепный!
Потрясающая игра актерского состава, очень остроумные и действительно смешные диалоги, прекрасная работа оператора и конечно-же тонкий французский юмор, именно тот юмор который так нравился нам в старых французских фильмах.
Фильм "Мадам" вобрал в себя все самое лучшее, что мы ожидаем от любимого нами французского кино. Это очень красивая и глубокая история, которая заставит задуматься каждого о чем то важном...
11 сентября 2017, 22:07 Ответить
nyuton-1 12 сентября 2017, 08:45
Оценка
Честно говоря, в какой-то момент мне показалось что история очень уж напоминает американский фильм "Госпожа горничная", но всё оказалось значительно тоньше и изящнее. Я люблю французские фильмы за обаятельных героев, остроумные диалоги, красивую тщательно выверенную картинку. И "Мадам" вполной мере является таким фильмом. Никаких откровений, старая, как мир, история любви простушки и прекрасного принца, но я не на минуту не пожалела о времени проведенном в кинотеатре. Фильм хорош во всех отношениях и после него остаётся приятное ощущение, что мечты сбываются, пусть и не совсем в том виде как мы планировали.
12 сентября 2017, 08:45 Ответить
Катерина Казакова 12 сентября 2017, 14:06
Оценка
Очень колоритная героиня... Искренняя, настоящая, временами как ребёнок наивная, она настолько выделяется на фоне "великосветского" лживого общества, что невольно начинаешь ей сопереживать как родной. Концовка оставляет вопросы и возможность для зрителя домыслить свою версию сюжета.
12 сентября 2017, 14:06 Ответить
Анна Захарова 13 сентября 2017, 10:13
Оценка
Печаль моя светла. Фильм хороший, добрый, умный. Расхожий сюжет написан свежими красками. Слезы и улыбки обеспечены.
13 сентября 2017, 10:13 Ответить
Валентин 14 сентября 2017, 00:49
Очень затянутый ужин золушки 2.0
Мадам
И вновь французское кино, трейлер сулил легкую романтическую комедию в духе золушки и прочих удачных женских дней, когда встречаешь принца на или без коня... почти всё так и было. Вообщем-то фильм не совсем уж плох: есть где посмеяться, есть романтики моменты, есть тот неуловимый французский дух подобных фильмов, но, большое НО, всего этого так мало, даже я бы сказал с гулькин нос. Фильм очень затянут, слишком много провисаний в сюжете, в действии. Вот порезать бы эти моменты и выйдет бодрая, та самая из трейлера, романтическая комедия, правда короткометражная :)Режиссеру, Аманде Штерс, увы, не удалось справится с поднятой французами же, планкой плотности действия в таком жанре кино.
А вот со всеми остальными составляющими фильма всё в порядке: картинка, как и теперь заведено, радует глаз, актеры хорошо играют и смотрятся органично, особенно главная героиня :) какая же она харизматичная! Шутки и в целом сюжет (отбросив такое "небольшое" недоразумение, как затянутость и местами даже нудность) тоже хорош, особенно с чего всё началось и чем всё закончилось. Получилась эдакая золушка 2.0 :)Общий посыл, мысль, исходя из концепции нео-золушки 21го века, переход от комедии к драматизму хорош... но, и тут есть но, если бы не такая долгая развязка, то этот самый месседж воспринялся бы правильно и в нужное место, а не как продолжение нудности и желания совершено стандартной, но хотя бы яркой концовки. Мадам вышла на любителя, скорее всего для дам может и затянутость не будет большим минусом... хотя всё же не берусь прогнозировать. Посмотреть на переломный в жизни главной героини ужин можно начиная с 14 сентября.
Моя оценка: 6.5 из 10
14 сентября 2017, 00:49 Ответить
Светлана 14 сентября 2017, 15:18
Оценка
Фильм "Мадам" очень удивляет сочетанием нескольких жанров: здесь и комедия с исключительно европейскими шуточками о различии француза, англичанина и американца. Также здесь присутствует, а зачастую и перевешивает драматическая составляющая.Хоть и кажется, что главная героиня горничная, оказывается, что само название указывает нам на ключевую фигуру: саму Мадам. И больше всего радует, что зрителя наконец избавили от глупого и наивного хэппи-энда. Концовка неоднозначная, но достаточно правдоподобная.
14 сентября 2017, 15:18 Ответить
Полина Князева 15 сентября 2017, 20:02
Хеппи-энд, который мы заслужили
Аннотация и трейлер "Мадам" довольно ясно рассказывают нам, чего ожидать от этого фильма - рассказ о любви богача и горничной, много французского шика, красивую картинку и, в целом, сказку, которую все знают - мерзкие американские буржуи угнетают хозяйственную и замечательную во всех отношениях Золушку. Золушка, плюс ко всему - иммигрантка из Испании, которая 10 лет работает не покладая рук, лишь бы оплатить обучение дочери.
​​​​​​​ Так, да не так - также нам обещают сюжет непростой, даже удивительный. И нам не соврали. Как и все хорошие истории, это история о настоящих живых людях.
Моя оценка этому живому, забавному и одновременно грустному фильму (который, впрочем, можно было сделать и покороче)- 9 туфелек 42 размера из 10. Уже при выборе главной героини авторы отвергли все клише - Мария не молода, не хороша собой, и не то что бы очень скромна, умна или воспитана. Но произошедшая с ней история кардинально меняет ее жизнь. И нет, не так, как вы подумали - "важный гость" не забирает ее за сто морей, крестная фея не дарит купон на пластическую операцию, одумавшиеся хозяева не оставляют ей дом в Париже. Перемена другая, но гораздо более важная - у Марии появляется уважение и любовь к себе, просыпается вера в собственные силы - "я ничем не хуже мадам" И правда - потому что мадам "настоящая", несмотря на весь свой шик и, как она сама говорит, "демократические" настроения, не только недобрая, но и глубоко несчастная женщина. Бывшая инструктор по гольфу, а ныне роскошная светская львица явно нездорова физически и духовно, в полной роскоши жизни "девушки из Инстаграма", которая даже на велосипеде передвигается на каблуках, нет счастья.
​​​​​​​ Да и долго ли осталось этой роскоши?
В фильме ненавязчиво, но ярко показано, что все это общество зацикленных на себе снобов хрупко, как карточный домик - новые наряды для жены можно купить, только продав дорогую сердцу (и кошельку, конечно) картину, за своего сойти можно, показав себя неприятным человеком, а семейное счастье уже не скрепить скайп-сессией с психотерапевтом.
А вдохновение найти можно, лишь поигравшись с чужой жизнью. Ведь вся эта история о влюбленном в слугу богаче стала для писателя-алкоголика, сына главного героя (из-за него и заварилась эта каша) сюжетом для рассказа. К нему непременно придет коммерческий успех. Богатый гость забудет о поразившей его "загадочной иностранке". Американцы найдут другую нищую иммигрантку, заведут новых любовников на стороне. А Мария?
А у нее будет свой хеппи-энд.
Потому что верно говорится в фильме, никто, не смотрит на горничных - но все смотрят на открытых и искренних женщин, которые ничего не боятся.
И которым страшно идет помада.




​​​​​​​Благодарим портал "Киноафиша" за любезное приглашение на пресс-показ и ждем всех на фильме, премьера которого состоялась уже вчера!
15 сентября 2017, 20:02 Ответить
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