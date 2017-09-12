Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Аманда Штерс
Аманда Штерс
Amanda Sthers
О персоне
Фильмография
Новости
Аманда Штерс
Amanda Sthers
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
18 апреля 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Биография Аманды Штерс
Родилась 18 апреля 1978 года. Париж, Франция.
Развернуть
Фильмография Аманды Штерс
Святая земля
комедия, драма
2017, Франция / Бельгия / Израиль / Исландия
6.0
Мадам
драма, комедия
2017, Франция
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
«Киноафиша» провела пресс-показ фильма «Мадам»
Вчера в кинотеатре «Люксор» в ТРК «Континент» состоялся пресс-показ французской комедийной драмы «Мадам», организованный интернет-издательством
Написать
12 сентября 2017 11:55
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Мадам»
11 сентября в кинотеатре «Люксор» в ТРК «Континент» состоится пресс-показ французской комедийной драмы «Мадам», который организуют интернет-издательство
Написать
5 сентября 2017 16:24
Все новости
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»