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Рожденный стать королем Рожденный стать королем
Киноафиша Фильмы Рожденный стать королем Отзывы о фильме «Рожденный стать королем»
The Kid Who Would Be King Рожденный стать королем 2018 / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Рожденный стать королем»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Говорят, посреди автостоянки студии Amblin возвышается большой базальтовый камень, из камня торчит меч, на лезвии — надпись «Идеальный детский фильм Стивена Спилберга». Раз в пару лет кто-то из молодых режиссёров приезжает на студию, паркует машину, а потом долго и упорно пытается вытащить меч из камня. Сотрудники студии уверяют, что среди пытавшихся были в разные годы Джей Джей Абрамс и Гил Кенан, Энди Мускетти и братья Даффер, Трэвис Найт и Дэвид Лоури. Никто из них меча не…

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Nadezhda Kuzmina 15 марта 2019, 16:34
Оценка
Очередная британская сказка. Детям должно понравится, взрослым будет скучно.
15 марта 2019, 16:34 Ответить
alfiya7163 19 марта 2019, 16:54
Оценка
Фильм сам не плохой...НО что то не хватает...какого то огонька.. и сценарий хорош и спецэффекты... вот актерская игра детей и режиссура хромает. В хорошие бы руки этот фильм, того гляди на сеансе не сидело бы четверо, было бы по больше..
19 марта 2019, 16:54 Ответить
zhikelena11 1 апреля 2019, 18:06
Оценка
Хороший,добрый фильм.моим детям очень понравился.есть поучительные моменты,есть много забавных сцен.после фильма осталось приятное впечатление.
1 апреля 2019, 18:06 Ответить
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