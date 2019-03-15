«Рожденный стать королем»: Рецензия Киноафиши

Говорят, посреди автостоянки студии Amblin возвышается большой базальтовый камень, из камня торчит меч, на лезвии — надпись «Идеальный детский фильм Стивена Спилберга». Раз в пару лет кто-то из молодых режиссёров приезжает на студию, паркует машину, а потом долго и упорно пытается вытащить меч из камня. Сотрудники студии уверяют, что среди пытавшихся были в разные годы Джей Джей Абрамс и Гил Кенан, Энди Мускетти и братья Даффер, Трэвис Найт и Дэвид Лоури. Никто из них меча не вытащил. Пару лет назад сотрудники видели на стоянке и самого Спилберга, который в тот момент готовился к фильму про орка в отеле «Оверлук». Рассказывают, наблюдали старика несколько раз, в основном — по вечерам. Меч так и остался в камне.

Есть, правда, мнение, что спилберговский меч в камне — давно ненастоящий. Обычный муляж. Настоящий клинок вытащил лет десять назад из базальта и подменил британец Джо Корниш, когда помогал товарищам писать сценарий для спилберговского «Тинтина». Корниш — парень простой, но временами непредсказуемый. Начинал на ТВ с дурацкого скетч-шоу в духе русского Ютуба — The Adam and John Show (вот, например, сценка о том, как надо правильно ходить по магазинам (https://www.youtube.com/watch?v=JWtQW8vAslc)). Потом зомбил на фильмах Эдгара Райта и Саймона Пегга, зомбил и снимал для них бэкстейджи. В 2011 году выпустил, наконец, свой режиссёрский дебют «Чужие на районе», который не просто стал культовым, но ещё и запустил к звёздам карьеру 18-летнего Джона Бойеги.

«Рождённый стать королём» — второй авторский фильм в карьере Корниша. Фильм, после которого остаётся твердая уверенность, что клинок молодого Спилберга снова в деле. Собственно, история примерно про это и рассказывает. Про меч короля Артура в руках 12-летнего школьника из современного Лондона.

Ещё вчера Алекс Эллиот (его играет сын Энди Серкиса — Луис Эшборн Серкис) был неудачником, отстранённым от уроков из-за драки с хулиганами; но только сегодня парнишка находит на стройке меч в камне, настоящий Экскалибур. «У тебя всего четыре дня», — говорит ему новый одноклассник, утверждающий, что он сам — волшебник Мерлин, но только, подобно Бенджамену Баттону, стареющий в обратную сторону. Четыре дня, чтобы собрать собственный рыцарский орден, бросить вызов колдунье Моргане, выйти на бой с армией демонов и спасти Англию .

На ламповые 1980-е за последние годы посягали многие. Авторы «Очень странных дел» и фильма «Оно» даже создали для этого новый стандарт, очень высокую планку. Каждого из них подводило примерно одно и то же: наигранное копание в гиковском мусоре, а также регулярное подмигивание в сторону родителей. Словно в твою комнату без спроса вломился незнакомый взрослый, пытается тебе что-то продать, а сам по-хитрому поглядывает в сторону родительской комнаты. Главный плюс Корниша: в его фильме нет ни грамма предательской иронии. Юмор — есть, иронии — нет. Каждый новый виток сюжета бросается в лоб с уже позабытой подростковой серьёзностью. Мол, мы тут не детские сказки рассказываем, у нас тут реально брекзит с демонами. Подобного в кино не было, кажется, со времён «Бесконечной истории» или «Мио, мой мио». Очень странный и неожиданный опыт, на все девяносто процентов объясняющий, почему картина в западном прокате с треском провалилась, а критики, несмотря на это, продолжают ей ставить 90 из 100.