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Луис Эшборн Серкис
Louis Ashbourne Serkis
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Луис Эшборн Серкис
Луис Эшборн Серкис
Louis Ashbourne Serkis
Дата рождения
19 июня 2004
Возраст
22 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Актёр ужасов
Биография Луиса Эшборна Серкиса
Родился 19 июня 2004 года.
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Популярные фильмы
7.9
Desperate Journey
(2025)
7.2
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
(2026)
6.7
Рожденный стать королем
(2018)
Фильмография Луиса Эшборна Серкиса
7.2
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 Years Later: The Bone Temple
ужасы
2026, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.9
Desperate Journey
Desperate Journey
драма, мелодрама, триллер
2025, Великобритания
6.1
Без возврата
драма, криминал, триллер, мини-сериал
2022, Великобритания
6
Аллилуйя
Allelujah
драма
2022, Великобритания
6.7
Рожденный стать королем
The Kid Who Would Be King
фантастика
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
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Новости о Луисе Эшборне Серкисе
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