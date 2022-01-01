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Хэппи-энд Хэппи-энд
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Happy End Хэппи-энд 2017 / Франция / Германия / Австрия
6.9 Оцените
11 голосов
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Отзывы о фильме «Хэппи-энд»

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Еве (Фантина Ардюин) двенадцать лет, через несколько месяцев исполнится тринадцать. Ее мать попадает в больницу с сильным отравлением. Пока бывшая жена находится в больнице, Тома (Матье Кассовиц), отец девочки, забирает ребенка к себе. Он живет под одной крышей с сестрой Анной (Изабель Юппер). Женщина управляет строительной фирмой и мечтает, чтобы сын (Франц Роговски) в будущем занял ее пост. Правда, отпрыск чаяний матери не разделяет. Еще с ними живет отец Анны и Тома (Жан-Луи Трентиньян),…

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