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Горе-творец
Горе-творец, 2017: актеры и роли
The Disaster Artist
Горе-творец
2017 / США
Трейлер
7.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Горе-творец, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Франко
James Franco
В ролях
Джеймс Франко
James Franco
Зои Дойч
Zoey Deutch
Элисон Бри
Alison Brie
Кристен Белл
Kristen Bell
Зак Эфрон
Zac Efron
Стефани Бирд
Stephanie Beard
Брайан Крэнстон
Bryan Cranston
Лиззи Каплан
Lizzy Caplan
Дэйв Франко
Dave Franco
Адам Скотт
Adam Scott
Джош Хатчерсон
Josh Hutcherson
Сет Роген
Seth Rogen
Шэрон Стоун
Sharon Stone
Кристофер Минц-Плассе
Christopher Mintz-Plasse
Мелани Гриффит
Melanie Griffith
Меган Маллалли
Megan Mullally
Дилан Миннетт
Dylan Minnette
Зак Брафф
Zach Braff
Джей Джей Абрамс
J.J. Abrams
Кейт Аптон
Kate Upton
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