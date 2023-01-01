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Горе-творец Горе-творец
Киноафиша Фильмы Горе-творец Горе-творец, 2017: актеры и роли
The Disaster Artist Горе-творец 2017 / США
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Горе-творец, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Франко Джеймс Франко James Franco
В ролях
Джеймс Франко Джеймс Франко James Franco Зои Дойч Зои Дойч Zoey Deutch Элисон Бри Элисон Бри Alison Brie Кристен Белл Кристен Белл Kristen Bell Зак Эфрон Зак Эфрон Zac Efron Стефани Бирд Стефани Бирд Stephanie Beard Брайан Крэнстон Брайан Крэнстон Bryan Cranston Лиззи Каплан Лиззи Каплан Lizzy Caplan Дэйв Франко Дэйв Франко Dave Franco Адам Скотт Адам Скотт Adam Scott Джош Хатчерсон Джош Хатчерсон Josh Hutcherson Сет Роген Сет Роген Seth Rogen Шэрон Стоун Шэрон Стоун Sharon Stone Кристофер Минц-Плассе Кристофер Минц-Плассе Christopher Mintz-Plasse Мелани Гриффит Мелани Гриффит Melanie Griffith Меган Маллалли Меган Маллалли Megan Mullally Дилан Миннетт Дилан Миннетт Dylan Minnette Зак Брафф Зак Брафф Zach Braff Джей Джей Абрамс Джей Джей Абрамс J.J. Abrams Кейт Аптон Кейт Аптон Kate Upton
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