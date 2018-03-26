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Горе-творец Горе-творец
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The Disaster Artist Горе-творец 2017 / США
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Горе-творец»

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Биографическая комедия о режиссёре Томми Вайсо (Джеймс Франко) и его друге Греге Сестеро (Дэйв Франко). Встретившись в конце девяностых, эти два начинающих актёра решили покорить Голливуд. Не имея никакого опыта, Вайсо и Сестеро пытаются попасть хоть в какой-то мало-мальски толковый проект, но, увы, у обоих сильно не хватает для этого таланта. Отчаявшись найти хоть что-то, Томми Вайсо решает самостоятельно снять фильм. Он пишет сценарий, покупает оборудование, нанимает актёров. И в итоге друзья…

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Anastasia Ganina 26 марта 2018, 22:36
Oh. Hi, Mark..
Фильм «Горе -Творец» Джеймса Франко рассказывает историю Томми Вайсо, о том как он пришел к идее создания этого фильма, как проходили его съемки и день премьеры. Томми жил в Сан-Франциско, где ходил на курсы актерского мастерства. Он мечтал читать на сцене Шекспира и верил в свой необычайный талант. На курсах он знакомится с очень наивным начинающим актером Грэгом, с которым они вместе едут покорять Голливуд. Несмотря на молодость и талант Грэгу отказывают на всех прослушиваниях, во многом из-за поведения Томми. Странный, уже немолодой мужчина с длинными крашеными в черный волосами, у которого абсолютно нет актерского таланта, был уверен, что достоин играть серьезные драматические роли. Получив очередной отказ они решают не отступать от своей мечты и покорить Голливуд, сняв свой собственный фильм. Томми сначала пишет сценарий, организовывает все производство, выступает в роли режиссера и исполнителя главной роли. До сих пор никто не знает, откуда у него были такие деньги. По подсчетам он потратил на создание своего шедевра 6 миллионов долларов.При условии наличия бюджета, опытной команды и поддержи в лице друга, сами съемки превратились в настоящий комар. У Томми не было опыта, они переснимали каждую сцену по сотне раз, используя при этом одновременно цифровую камеру и пленку. По сюжету фильм задумывался как серьезная любовная драма. Однако, он получился настолько плохим, что весь зрительный зал смеялся и аплодировал. Он был настолько плохим, что вошел в историю. Люди не вышли из кинотеатра и не просили вернуть деньги, они смотрели его до конца. Выйдя на сцену, Томми сказал, что снять комедию и было его изначальной идеей. Но это не так. Он просто принял свой успех в том виде, в котором он его получил. На самом деле это очень забавно, когда ты понимаешь, что можно сделать что-то настолько ужасное и при этом оставаться довольным собой. Создатели «Горе-Творца» попытались раскрыть характер Томми, несмотря на то, что о нем не так много известно. Это по большей части воспоминания Грэга из его автобиографической книги, а так же старые аудио записи и, несомненно, материал фильма «Комната». Многие сцены были воспроизведены с большой точностью. Джеймс Франко очень серьезно работал над акцентом и манерой речи персонажа. Он насколько вжился в роль, что даже на съемочной площадке говорил, как Томми. Весь фильм строится на его странной харизме и неадекватном поведении, которое на удивление цепляет. В какой-то момент я осознала, что смотрю не комедию, а автобиографическую драму. Этот человек действительно видел мир таким, он серьезно относился к своему проекту и вложил душу и большие средства его создание. В фильме есть надрыв, начинаешь сопереживать и жалеть Томми. Хотя по большому счету для него все сложилось не так плохо: признание пришло к нему, пусть и через 20 лет.
26 марта 2018, 22:36 Ответить
Мария Утехина 2 июля 2018, 17:05
Оценка
"Горе-творец" – ни в коем случае не шедевр, но фильм на это звание и не претендует!
Свою главную функцию – рассказать историю создания фильма "Комната" он выполняет идеально, возможно даже немного лучше, чем было в реальности. Все моменты из оригинальной картины "Комната" воссозданы Франко талантливо (почти кадр в кадр, с минимальными отклонениями), с любовью, и, конечно же, с юмором.

Самое главное здесь – это история зарождения дружбы между Грегом и Томми, их стремление построить карьеру в Голливуде. Кому-то из них везет чуть больше, а кому-то – чуть меньше. Помимо всех тех сцен, фразы из которых мы уже выучили наизусть, эпизод, где Томми Вайсо, отчаявшись добиться успеха, декламирует в ресторане Шекспира перед Джудом Апатоу, раскрывает его настоящий "талант". Томми, несмотря на то, что хочет производить впечатление человека без комплексов, преодолевающего все преграды с легкостью, на самом деле очень раним. Взять хотя бы сцену, в которой Джуд Апатоу говорит Томми что-то вроде: "Одного желания недостаточно, нужен талант, а ты и через миллион лет никем не станешь", – Томми осознаёт, что ему нужно снимать свой собственный фильм, и делать всё самому, в том числе быть сценаристом, режиссером, продюсером (вспомните легендарные вступительные титры фильма).

Даже если Томми нельзя назвать талантливым, у него точно кое-чему можно поучиться! Например, таким качествам, как выдержка, терпение, страсть и стремление двигаться вперед к мечте, несмотря ни на что. Какой бы бредовой не была твоя идея, сколько бы ты в нее не вложился, ты должен довести дело до конца, вне зависимости от результатов проделанной работы. Она может быть очень дилетантской (сценарий, режиссура, бесконечное количество ляпов), мы в этом и убедились. Но "Комната" – это яркий представитель плохого кино, которое тоже существует и даже имеет своих фанатов. Так вот и на "Комнату" найдется своя аудитория, которая увидит в фильме то, чего даже сам автор туда не вкладывал (что и случается на премьерном показе). Фильм так плох, что даже хорош.

На кастингах Томми часто повторяли, что его типаж – «Злодей». Но Томми удалось доказать всем, что он не злодей, а добряк, настоящий герой, которому удалось совершить подвиг – снять фильм и сделать так, чтобы его увидели! Как бы неловко ему не было во время показа, он был единственным в том зале, кто взял и реально снял свой фильм, каким бы трешовым он ни оказался. Иногда готовый на выходе продукт – это совсем не то, чего мы ожидаем, но зритель сделает своё дело. Главное – это не прекращать творить.

Есть герой, и есть злодей, есть творец и горе-творец. Что пиар, что черный пиар – это всё только на руку Томми Вайсо, а фильм "Горе-творец" только доказывает, что такое исключение из правил хорошего кино, как "Комната", может найти путь к сердцу зрителя, а потом еще и успешно спекулировать на этой теме. Томми Вайсо – не горе-творец, Томми Вайсо – гений, смотрящий на годы вперед, и понимающий особенности кинорынка. Ну ладно-ладно, может быть не всё так радужно, может быть это удача Томми Вайсо, его немного запоздалый звездный час. Ведь какой хороший фильм, получивший «Оскар» лет 10 назад вы сможете вспомнить? Наверно никакой, а вот если у вас спросят, какой самый ужасный фильм вам доводилось смотреть, то вы, наверняка, ответите "Комната" Томми Вайсо.
2 июля 2018, 17:05 Ответить
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