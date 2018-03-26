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Биографическая комедия о режиссёре Томми Вайсо (Джеймс Франко) и его друге Греге Сестеро (Дэйв Франко). Встретившись в конце девяностых, эти два начинающих актёра решили покорить Голливуд. Не имея никакого опыта, Вайсо и Сестеро пытаются попасть хоть в какой-то мало-мальски толковый проект, но, увы, у обоих сильно не хватает для этого таланта. Отчаявшись найти хоть что-то, Томми Вайсо решает самостоятельно снять фильм. Он пишет сценарий, покупает оборудование, нанимает актёров. И в итоге друзья…