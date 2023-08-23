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Большая акула
Big Shark
Большая акула, 2019
2019 / США
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Жанр:
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Год выпуска
2019
Премьера в мире
23 августа 2023
Режиссер
Томми Вайсо
В ролях
Грег Сестеро
Томми Вайсо
Исайя Лаборд
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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Режиссер культовой «Комнаты» Томми Вайсо снял новый фильм — доступен трейлер
Картина о трех пожарных и огромной акуле.
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24 марта 2023 15:14
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