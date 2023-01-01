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Даурия Даурия
Киноафиша Фильмы Даурия Даурия, 1971: актеры и роли
Даурия 1971 / СССР
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Даурия, 1971: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Виктор Трегубович
В ролях
Виталий Соломин Виталий Соломин Василий Шукшин Василий Шукшин Vasily Shukshin Светлана Головина Светлана Головина Аркадий Трусов Петр Шелохонов Вера Кузнецова Vera Kuznetsova Федор Одиноков
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