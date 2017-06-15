Я любить тебя буду, можно?, 2016

«Я любить тебя буду, можно?» - это фильм Марии Ефремовой («Моя главная роль в жизни», «Я выбираю»). В главных ролях снялись такие актёры, как Андрей Чадов («Живой», «Альпинист»), сама Мария Ефремова, Анатолий Белый («Куприн», «Братья Карамазовы»), а также другие.

Картина «Я любить тебя буду, можно?» расскажет историю Вадима и Кати. Она мечтает выйти замуж, но он не намерен строить серьёзные и долгосрочные отношения. Тогда Катя уходит навсегда и встречает мужчину, который готов любить её без оглядки. Однако Вадим, узнав об этом, пытается вернуть расположение девушки. Перед вами развернётся история любви, рассказанная в стихах, что редко встретишь в кино.