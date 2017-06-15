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Я любить тебя буду, можно? Я любить тебя буду, можно?
Киноафиша Фильмы Я любить тебя буду, можно?

Я любить тебя буду, можно?, 2016

2016 / Россия
4.9 Оцените
12 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Я любить тебя буду, можно?» - это фильм Марии Ефремовой («Моя главная роль в жизни», «Я выбираю»). В главных ролях снялись такие актёры, как Андрей Чадов («Живой», «Альпинист»), сама Мария Ефремова, Анатолий Белый («Куприн», «Братья Карамазовы»), а также другие.

Картина «Я любить тебя буду, можно?» расскажет историю Вадима и Кати. Она мечтает выйти замуж, но он не намерен строить серьёзные и долгосрочные отношения. Тогда Катя уходит навсегда и встречает мужчину, который готов любить её без оглядки. Однако Вадим, узнав об этом, пытается вернуть расположение девушки. Перед вами развернётся история любви, рассказанная в стихах, что редко встретишь в кино.

 

- К фильму «Я любить тебя буду, можно?» сделан тифлокомментарий, который является переводом для незрячих людей

- Персонажи фильма цитируют стихи героя Советского Союза Эдуарда Асадов, потерявшего на войне зрение, что, однако, не помешало ему творить

- Сцена, где герои ходят по улице в летней одежде, снималась осенью, когда температура составила +8 градусов

Вадим и Катя давно живут вместе, но, несмотря на внешнее благополучие их пары, в глубине души девушку не устраивает, что любимый не спешит официально оформить отношения. Все подруги давно пошли под венец, и на очередном девичнике Катя знакомится с журналистом Сергеем. Он сразу влюбляется в Катю и настойчиво начинает ухаживать за героиней, но даже признание в любви не смогло растопить ее сердце. Вадим же продолжает избегать любых разговоров о свадьбе. Катя устает ждать и уходит от отношений, которые ее больше не устраивают. Сергею кажется, что он обретает шанс стать ближе к возлюбленной, но Катя уходит не к нему… Вадим же получает повод задуматься и осознать, насколько дорога и важна для него Катя. Поймут ли герои, как легко потерять и как сложно вернуть доверие и любовь?

4.9 Оцените
12 голосов
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 15 июня 2017
Премьера в мире 15 июня 2017
Возраст 12+
Прокатчик AKM
Режиссер
Мария Ефремова
Мария Ефремова
В ролях
Анатолий Белый
Анатолий Белый
Андрей Чадов
Андрей Чадов
Ольга Будина
Ольга Будина
Мария Ефремова
Мария Ефремова
Валентина Муравская
Валентина Муравская
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Я любить тебя буду, можно? 1 постер
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Катя и Вадим давно живут вместе, и их чувства уже ощутимо остыли: мужчина не помнит, «какой сегодня день», а девушка не считает нужным сдерживать себя и давит бесконечное «я буду вести себя нормально тогда, когда мы наконец-то поженимся». Как и бывает в такие моменты, появляется третий – Сергей, влюбившийся в Катю и довольно активно добивающийся ее руки и сердца. Пока Вадим полон уверенности, что все хорошо, а истерики – это нормальное состояние долгой…
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