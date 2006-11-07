В 1917 году революционер Коба возвращается в Петроград из сибирской ссылки. В семье своих друзей он встречает 16-летнюю гимназистку Наденьку, которая тут же влюбляется в обаятельного грузина не смотря на более чем 20-летнюю разницу в возрасте. К ужасу любителей, Надежда бросает гимназию и отправляется за мужем на фронт.

Так начинается 15-летняя история отношений Иосифа Сталина и Надежды Аллилуевой, ставшая для последней величайшей трагедией и приведшая ее жизнь к печальному концу.