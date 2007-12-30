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Постер фильма Колье для снежной бабы
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Киноафиша Фильмы Колье для снежной бабы

Колье для снежной бабы

Kole dlya snezhnoy baby 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Катя приезжает в Карпаты, пытаясь забыть недавнее горе — предательство любимого человека. Она вовсю веселится, а однажды вечером напивается водки с шампанским и идет гулять в лес. Там происходит полная сюрреализма встреча Кати с медведем-шатуном, который несмотря на закономерные предположения зрителей, ведет себя очень дружелюбно и ложится спать у ног нашей героини. Она, несмотря на возрастающее удивление все тех же зрителей, ложится с ним рядом. В таком положении их застает Иван, тоже непонятно зачем пришедший в такое неподходящее для прогулок время в лес. Иван спасает Катю от медведя, хотя очевидно тот не представлял для девушки никакой опасности, и в знак благодарности та проводит с Иваном ночь.

Страна Украина
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 30 декабря 2007
Дата выхода
30 декабря 2007 Украина
Производство Film.ua, Production UA
Другие названия
Kole dlya snezhnoy baby, Колье для снежной бабы
Режиссер
Александр Даруга
В ролях
Ольга Будина
Ольга Будина
Олег Фомин
Олег Фомин
Александр Бондаренко
Ирма Витовская
Ирма Витовская
Екатерина Кистень
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
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