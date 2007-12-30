Катя приезжает в Карпаты, пытаясь забыть недавнее горе — предательство любимого человека. Она вовсю веселится, а однажды вечером напивается водки с шампанским и идет гулять в лес. Там происходит полная сюрреализма встреча Кати с медведем-шатуном, который несмотря на закономерные предположения зрителей, ведет себя очень дружелюбно и ложится спать у ног нашей героини. Она, несмотря на возрастающее удивление все тех же зрителей, ложится с ним рядом. В таком положении их застает Иван, тоже непонятно зачем пришедший в такое неподходящее для прогулок время в лес. Иван спасает Катю от медведя, хотя очевидно тот не представлял для девушки никакой опасности, и в знак благодарности та проводит с Иваном ночь.