«Я любить тебя буду, можно?»: Рецензия Киноафиши

О вечном в стихотворениях на экране

Катя и Вадим давно живут вместе, и их чувства уже ощутимо остыли: мужчина не помнит, «какой сегодня день», а девушка не считает нужным сдерживать себя и давит бесконечное «я буду вести себя нормально тогда, когда мы наконец-то поженимся». Как и бывает в такие моменты, появляется третий – Сергей, влюбившийся в Катю и довольно активно добивающийся ее руки и сердца. Пока Вадим полон уверенности, что все хорошо, а истерики – это нормальное состояние долгой совместной жизни, Катя нет-нет да засматривается на нового ухажера, который так старается растопить ее сердце. Мария Ефремова – режиссер, сценарист и исполнительница главной роли по совместительству, старую как мир историю рассказывает на новый лад: «Я любить тебя буду, можно?» - не очередная сопливая мелодрама в стиле «Клона» или той же «Санта-Барбары», а вполне достойное игровое кино, пьеса в стихах, где реплики персонажей заменяются цитатами стихотворений Эдуарда Асадова.

Кадр из фильма «Я любить тебя буду, можно?»

Рассуждения о том, что такое женское счастье с демонстрацией несколько смущающей глупости, которую совершают все влюбленные люди, настойчивость «третьего лишнего», с упорством сталкера повторяющего «ты должна меня полюбить», сопровождаются ненавязчивым музыкальным сопровождением и аккуратным чередованием средних, крупных планов с периодическим видом сверху, охватывающим всю мизансцену. Стихотворная речь на экране добавляет дополнительной театральной атмосферы, которая диссонирует с привычной картинкой мелодрамы, где главная героиня ворчит на мать, сидит на подоконнике, обнявшись с телефоном и не знает, кого выбрать – старого и проверенного или нового и горячего. Ведущим голосом произведения является история Кати, из-за чего фильм уверенно можно назвать полностью женским: мужское население мгновенно разделится на два лагеря, причем один встанет на сторону Вадима, а другой – на сторону Сергея, а вот сама героиня будет при этом вызывать легкое раздражение своей неуверенностью и податливостью.

Кадр из фильма «Я любить тебя буду, можно?»

«Я любить тебя буду, можно?» - довольно легкий фильм, идущий всего час. Нужно лишь несколько минут поначалу, чтобы понять, почему рассуждение о семье и женском счастье звучит так странно, а большая часть обыденных, всем привычных и знакомых разговоров перекрывается легкой классической музыкой. Хорошая картинка, фрагментарная нарезка не затягивает повествование ради хронометража, преподнося историю легко, светло и достаточно динамично.

Правда, не обошлось и без логических недочетов: начиная с ощутимых провалов в самом сюжете, когда подстраивание заранее написанных кем-то стихотворений под то, что творится на экране создает ощущение, что где-то потерялся день или два, а то и месяц. Прохожие и коллеги, проявляющие неожиданную расположенность к главным героям действительно как будто сошли со сцены в театре, нежели пытаются имитировать реальную жизнь, как принято в кинематографе. Если в первом случае активность массовки – дело привычное, то в жизни сосед, подошедший к машине и начавший докапываться, чего это ты такая грустная, получил бы в лучшем случае «все в порядке».

Кадр из фильма «Я любить тебя буду, можно?»

Но все это перекрывается легкими стихотворениями, затрагивающими настолько знакомые всем проблемы, что к фильму не проникнуться симпатией просто невозможно: каждый становился свидетелем или участником любовного треугольника, нет-нет да мечтал «глаза встретить другие и счастье встретить другое», каждый мечтал или мечтает говорить нежности, целоваться, ссориться и мириться. «Я любить тебя буду, можно?» - из легкого кино превращается в поучительную историю о том, что человек – не парнокопытное животное, которому ярмо на шею можно повесить и увести за собой; у него есть гордость, собственное мнение, чувства, воспоминания. Основная мораль произведения не может не подкупать: цените глобальные вещи в отношениях, верьте в свои чувства, в чудеса, идите навстречу судьбе. Последний посыл «друг без друга у нас получается все, только счастье не получается» оставляет с ощущением как после одного бокала вина или в состоянии первых минут влюбленности.

Галина Потапова

В российском прокате с 15 июня 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Я любить тебя буду, можно?»