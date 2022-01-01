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Идеальная пара Идеальная пара
Киноафиша Фильмы Идеальная пара

Идеальная пара, 2014

2014 / Россия
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

Зоя — спортсменка с мужским характером. Поэтому сильному полу с ней тяжело, и они от нее сбегают. Но Зоя мечтает выйти замуж и завести детей. Кеша — холостяк, живет с родителями. Однажды он уходит из дома с намерением жениться на первой встречной. Ей оказывается Зоя, которая решает, что сможет сделать из Кеши идеального мужа. Он предлагает Зое переделать друг друга: день она, день он. Кеша, наконец, находит женщину своей мечты, которая его понимает. А Зоя встречает отличного парня. Однако скоро обнаруживается, что «переделка» не прошла даром…

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Возраст 12+
Режиссер
Ольга Доброва-Куликова
В ролях
Андрей Чадов
Андрей Чадов
Анна Уколова
Анна Уколова
Виктор Маркин
Александр Сашин-Никольский
Юрий Лопарев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Идеальная пара 1 постер
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