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Мария Ефремова
Mariya Efremova
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Персоны
Мария Ефремова
Мария Ефремова
Mariya Efremova
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Путешественник
,
Комедийный актёр
Биография Марии Ефремовой
Родилась 18 июля. Новосибирск, Россия.
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Популярные фильмы
5.3
Новая жизнь
(2020)
4.9
Я любить тебя буду, можно?
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(2022)
Фильмография Марии Ефремовой
3.2
Охота на русского гения
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Умная помощь
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детектив, мелодрама, мини-сериал
2022, Россия
4.5
Девушка на миллион
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комедия, мелодрама
2022, Россия
5.3
Новая жизнь
драма
2020, Россия
4.9
Я любить тебя буду, можно?
мелодрама
2016, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Моя главная роль в жизни
мелодрама
2013, Россия
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Другие проекты Марии Ефремовой
16+
Хулиган. Исповедь
Информация
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