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Я любить тебя буду, можно? - трейлер
Киноафиша Трейлеры Я любить тебя буду, можно?. Трейлер

Я любить тебя буду, можно?. Трейлер

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Дата публикации: 23 мая 2017
Я любить тебя буду, можно? – Вадим и Катя давно живут вместе, но, несмотря на внешнее благополучие их пары, в глубине души девушку не устраивает, что любимый не спешит официально оформить отношения. Все подруги давно пошли под венец, и на очередном девичнике Катя знакомится с журналистом Сергеем. Он сразу влюбляется в Катю и настойчиво начинает ухаживать за героиней, но даже признание в любви не смогло растопить ее сердце. Вадим же продолжает избегать любых разговоров о свадьбе. Катя устает ждать и уходит от отношений, которые ее больше не устраивают. Сергею кажется, что он обретает шанс стать ближе к возлюбленной, но Катя уходит не к нему… Вадим же получает повод задуматься и осознать, насколько дорога и важна для него Катя. Поймут ли герои, как легко потерять и как сложно вернуть доверие и любовь?
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