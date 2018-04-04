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Винчестер. Дом, который построили призраки Винчестер. Дом, который построили призраки
Киноафиша Фильмы Винчестер. Дом, который построили призраки Отзывы о фильме «Винчестер. Дом, который построили призраки»
Winchester: The House that Ghosts Built Винчестер. Дом, который построили призраки 2018 / США
7.6 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Винчестер. Дом, который построили призраки»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Однажды к доктору Эрику Прайсу (Джейсон Кларк), давно сидящему на опиуме, приходят представители знаменитой семьи Винчестер и приглашают посетить дом Сары Винчестер (Хелен Миррен) — вдовы сына изобретателя легендарной винтовки. Прайс должен оценить адекватность поведения пожилой женщины, ведь после визита к медиуму, который якобы общался с духом её покойного мужа, она годами строит и перестраивает купленный особняк. Сара верит, что в доме живут духи тех, кого убили из винтовок,…

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Наталья Симонова 4 апреля 2018, 14:34
Оценка
Ходили с мужем 2 апреля на показ фильма "Винчестер. Дом который построили призраки."Фильм интересный, захватывает с самого начала ,и немного пугает т.к. снят на реальных событиях.
4 апреля 2018, 14:34 Ответить
Андрей Липов 4 апреля 2018, 16:14
Оценка
Классика жанра ужасов! Очень красиво снят. Шикарные декорации и великолепная игра актёров. Тот самый фильм, на котором Ваш молодой человек, просто не может Вас приобнять, чтобы не боялись! Если у Вас есть такой молодой человек, смело идите на этот фильм!
4 апреля 2018, 16:14 Ответить
msknatalya 4 апреля 2018, 17:55
Оценка
Довольно страшный ужастик


Всем привет. Пишу рецензию впервые, поэтому надеюсь на понимание...) Отмечу, что не являюсь любителем фильмов ужасов (но по настроению смотрю), кто то может даже сказать, что я слишком пугливая, так что это тоже стоит учитывать... И, тем не менее, попробуем..

Самое основное, что делает фильм страшным лично для меня с самого начала, это приписка - основано на реальных событиях. Ранее про историю Винчестеров ничего не слышала, но, так как я человек доверчивый, поверила в то, что такое реально было и от этого жутко.

Сюжет интереный, не затянуто, не скучно. Единственное, что слегка раздражало, так это то, как показали главную героиню (всю в черном и с черной вуалью, ну как то черезчур банально что ли) и белые глаза мертвецов/человека, в которого вселился дух (опять же банально). Понравился главный герой - доктор, за его чувство юмора. Есть над чем посмеяться, но в основном не до смеха (оно и понятно). Есть чего бояться - достаточно моментов, типо напряженная музыка иииии бац что то где то резко появляется (например, женщина в красном "аля девушка из звонка"). Один момент прям понравился, он в развязке, поэтому спойлерить не буду, а то вам смотреть совсем не интересно будет.

Вобщем, фильм неплохой есть над чем один-два раза чуток хихикнуть, есть чего бояться. Смотреть рекомендую. Я поставила оценку - 9 , так как не "ах", но и не меньше, так как не так уж и плох фильм.

P/S Это лично моё мнение, у вас может сложиться противоположное) Приятного просмотра =)
4 апреля 2018, 17:55 Ответить
Мария Москвина 4 апреля 2018, 20:52
Оценка
Была на предпоказе фильма 2 апреля. Рада, что удалось посмотреть на большом экране бесплатно - это всегда приятно :)
У "Винчестер", на мой вкус, больше минусов, нежели плюсов (актёры, задумка и декорации великолепны!). Но смущают: постоянные скримеры и провисание сюжета. Психология вины мало очерчена, да и есть "ляпы", на которые трудно закрыть глаза (хотя почти весь сеанс они и были закрыты: не люблю, боюсь скримеров)
В общем, не самый плохой ужастик. Покричать-понервничать можно.
4 апреля 2018, 20:52 Ответить
Alisa Frolova 4 апреля 2018, 22:13
Оценка
Посетили с подругой пресс-показ 3 апреля. Хелен Миррен как всегда прекрасна. Еще один образ в копилку. Достойно сыграл Джейсон Кларк в роли доктора Прайса. В целом хорошая актерская игра. Съемочной группе удалось передать атмосферу того времени. Красивые декорации и костюмы. С первых минут фильма вы начинайте ощущать, что вы не просто зритель, а участник тех событий. Эффект погружения присутствует безусловно.
Определенно советую посмотреть и пережить все ужасы дома Винчестер (основано на реальных событиях!)
Оценка фильма 8/10 (можно было больше развить сюжетную линию)
Билеты выиграла в викторине) Спасибо еще раз Киноафиша.инфо!!!
4 апреля 2018, 22:13 Ответить
Надежда Пономарёва 5 апреля 2018, 11:14
Оценка
Итак, если вы любите филтмы ужасов, тогда вам сюда. Уж поверте, фильм будет держать вас в напряжении. Снят красиво, сюжет интересный, и главное, история фильма снят по реальным событиям.
5 апреля 2018, 11:14 Ответить
Дмитрий Четверов 5 апреля 2018, 12:53
Оценка
Говоря откровенно, фильм показался мне скучным, очень клишированным и поверхностным. Грамотно создать саспенс не удалось, создатели фильма просто наполнили фильм скримерами (самый примитивный способ напугать), это скорее утомляет и раздражает.
В плане сюжета фильм весьма посредственный, мотивация призраков вообще ставится под сомнение, почему производители оружия виноваты? Не оружие убивает, убивают люди. Нет, если вдаваться в проблему, то конечно, можно прийти к интересным выводам о том, какие циничные монстры все эти корпорации. Показали бы каким беспринципным циником был до своей смерти создатель этих ружий. Но тут уже какая то публицистическая драма с элементами мистики и получится, а фильм ужасов как то уходит на второй план абсолютно. Этот фильм не знает, чем хочет казаться. Главный герой в этом всем замесе вообще не интересен и кажется очень блеклым персонажем.
Снято все на среднем уровне.
Честно сказать, я не могу сказать, что фильм меня бесит, но это просто проходняк, о котором вы не вспомните на следующий день, бывают фильмы настолько плохие, что даже хорошие, а про него даже сказать особо нечего.
5 апреля 2018, 12:53 Ответить
Екатерина Ветлова 5 апреля 2018, 20:42
Оценка
На предпоказе "Винчестер. Дом, который построили призраки" я всерьез осознала, что значит "душа уходит в пятки"

В тех моментах, когда я все таки открывала глаза, происходящее мне нравилось
Сюжет интересный, основан на реальных событиях.
Отличная драматическая линия и связь между персонажами.
Ну а яркость эффектов, хорошая графика + внезапность, отлично прокачали мой запас адреналина

Если Вы любитель ужасов - самое то
Таким трусишкам как я - лучше ходить в сопровождении крепкого мужского плеча

#винчестер
#kinoafishainfo
#пресспоказ
5 апреля 2018, 20:42 Ответить
Ильдар Баязитович 5 апреля 2018, 22:06
Оценка
Отличный фильм👍 Рекомендую. Очень понравился сюжет и игра актеров 👍
5 апреля 2018, 22:06 Ответить
aaguzenko 7 апреля 2018, 23:27
Оценка
Фильм меня удивил, при условии что фильмы такого жанра я как правило не смотрю. Весьма атмосферный. Думаю, любителям легких ужастиков и триллеров придется по душе.
7 апреля 2018, 23:27 Ответить
Антон Илющенко 8 апреля 2018, 20:44
Оценка
Спасибо порталу Киноафиша.инфо за пресс-показ. Фильм мне понравился. Говорят, что это самый известный дом с приведениями в Америке. Всем любителям мистики рекомендую к просмотру!
8 апреля 2018, 20:44 Ответить
devlogin264 17 апреля 2018, 10:50
Оценка
Посмотреть можно
17 апреля 2018, 10:50 Ответить
Подбор недвиж Сочи и Анапы в Омске 18 апреля 2018, 19:58
Очень хороший фильм! Очень понравился! Рекомендую сходить, посмотреть!
18 апреля 2018, 19:58 Ответить
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