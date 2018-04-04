Наша рецензия

Однажды к доктору Эрику Прайсу (Джейсон Кларк), давно сидящему на опиуме, приходят представители знаменитой семьи Винчестер и приглашают посетить дом Сары Винчестер (Хелен Миррен) — вдовы сына изобретателя легендарной винтовки. Прайс должен оценить адекватность поведения пожилой женщины, ведь после визита к медиуму, который якобы общался с духом её покойного мужа, она годами строит и перестраивает купленный особняк. Сара верит, что в доме живут духи тех, кого убили из винтовок,…