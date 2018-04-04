Однажды к доктору Эрику Прайсу (Джейсон Кларк), давно сидящему на опиуме, приходят представители знаменитой семьи Винчестер и приглашают посетить дом Сары Винчестер (Хелен Миррен) — вдовы сына изобретателя легендарной винтовки. Прайс должен оценить адекватность поведения пожилой женщины, ведь после визита к медиуму, который якобы общался с духом её покойного мужа, она годами строит и перестраивает купленный особняк. Сара верит, что в доме живут духи тех, кого убили из винтовок,…
Всем привет. Пишу рецензию впервые, поэтому надеюсь на понимание...) Отмечу, что не являюсь любителем фильмов ужасов (но по настроению смотрю), кто то может даже сказать, что я слишком пугливая, так что это тоже стоит учитывать... И, тем не менее, попробуем..
Самое основное, что делает фильм страшным лично для меня с самого начала, это приписка - основано на реальных событиях. Ранее про историю Винчестеров ничего не слышала, но, так как я человек доверчивый, поверила в то, что такое реально было и от этого жутко.
Сюжет интереный, не затянуто, не скучно. Единственное, что слегка раздражало, так это то, как показали главную героиню (всю в черном и с черной вуалью, ну как то черезчур банально что ли) и белые глаза мертвецов/человека, в которого вселился дух (опять же банально). Понравился главный герой - доктор, за его чувство юмора. Есть над чем посмеяться, но в основном не до смеха (оно и понятно). Есть чего бояться - достаточно моментов, типо напряженная музыка иииии бац что то где то резко появляется (например, женщина в красном "аля девушка из звонка"). Один момент прям понравился, он в развязке, поэтому спойлерить не буду, а то вам смотреть совсем не интересно будет.
Вобщем, фильм неплохой есть над чем один-два раза чуток хихикнуть, есть чего бояться. Смотреть рекомендую. Я поставила оценку - 9 , так как не "ах", но и не меньше, так как не так уж и плох фильм.
P/S Это лично моё мнение, у вас может сложиться противоположное) Приятного просмотра =)
У "Винчестер", на мой вкус, больше минусов, нежели плюсов (актёры, задумка и декорации великолепны!). Но смущают: постоянные скримеры и провисание сюжета. Психология вины мало очерчена, да и есть "ляпы", на которые трудно закрыть глаза (хотя почти весь сеанс они и были закрыты: не люблю, боюсь скримеров)
В общем, не самый плохой ужастик. Покричать-понервничать можно.
Определенно советую посмотреть и пережить все ужасы дома Винчестер (основано на реальных событиях!)
Оценка фильма 8/10 (можно было больше развить сюжетную линию)
Билеты выиграла в викторине) Спасибо еще раз Киноафиша.инфо!!!
В плане сюжета фильм весьма посредственный, мотивация призраков вообще ставится под сомнение, почему производители оружия виноваты? Не оружие убивает, убивают люди. Нет, если вдаваться в проблему, то конечно, можно прийти к интересным выводам о том, какие циничные монстры все эти корпорации. Показали бы каким беспринципным циником был до своей смерти создатель этих ружий. Но тут уже какая то публицистическая драма с элементами мистики и получится, а фильм ужасов как то уходит на второй план абсолютно. Этот фильм не знает, чем хочет казаться. Главный герой в этом всем замесе вообще не интересен и кажется очень блеклым персонажем.
Снято все на среднем уровне.
Честно сказать, я не могу сказать, что фильм меня бесит, но это просто проходняк, о котором вы не вспомните на следующий день, бывают фильмы настолько плохие, что даже хорошие, а про него даже сказать особо нечего.
В тех моментах, когда я все таки открывала глаза, происходящее мне нравилось
Сюжет интересный, основан на реальных событиях.
Отличная драматическая линия и связь между персонажами.
Ну а яркость эффектов, хорошая графика + внезапность, отлично прокачали мой запас адреналина
Если Вы любитель ужасов - самое то
Таким трусишкам как я - лучше ходить в сопровождении крепкого мужского плеча
#винчестер
#kinoafishainfo
#пресспоказ
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