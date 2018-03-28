«Винчестер. Дом, который построили призраки»: Рецензия Киноафиши

Проклятый старый дом

Однажды к доктору Эрику Прайсу (Джейсон Кларк), давно сидящему на опиуме, приходят представители знаменитой семьи Винчестер и приглашают посетить дом Сары Винчестер (Хелен Миррен) — вдовы сына изобретателя легендарной винтовки. Прайс должен оценить адекватность поведения пожилой женщины, ведь после визита к медиуму, который якобы общался с духом её покойного мужа, она годами строит и перестраивает купленный особняк. Сара верит, что в доме живут духи тех, кого убили из винтовок, придуманных её семьёй. Но возможно, что это лишь причуды вдовы. Или всё же проклятие рода Винчестеров?

Первый факт, который всегда прибавляет очков любому ужастику, — пометка «основан на реальных событиях». Знаменитый дом действительно существует, и его всю жизнь перестраивала вдова Сара Винчестер, поскольку искренне верила, что только так может уберечься от злых духов. Сейчас этот дом — излюбленное место среди туристов, в нём множество лестниц, упирающихся в потолок или дверей и коридоров, приводящих в тупики. А ещё о нём любят снимать фильмы и писать книги и комиксы.

Кадр из фильма «Винчестер. Дом, который построили призраки»

Но одного удачного первоисточника и антуража мало, в фильме должен быть сюжет, страшные моменты, неожиданные повороты и яркие персонажи. И в этом плане можно сказать, что новый «Винчестер» удался не более, чем наполовину. Возможно, когда-нибудь у режиссёров и отпадёт желание раз за разом повторять одни и те же схемы в фильмах ужасов, но это явно произойдёт не сейчас и не в ближайшие годы. Авторы восьмой части «Пилы», братья Спириги, в данном случае умудрились снять не просто каноничный сверхъестественный хоррор, а буквально превратили его в эталонную подборку элементов.

Кадр из фильма «Винчестер. Дом, который построили призраки»

Итак, доктор с загадочным и трагическим прошлым едет в загадочный дом. Пожилая женщина верит, что её окружают призраки. Среди гостей дома — ребёнок, с которым будут связаны сверхъестественные сцены. Перечислять можно долго и каждое предложение будет описывать что-то давно знакомое, что зрители видели уже не раз. Возможно, это и неплохо, ведь сейчас очень любят ностальгические ужасы и отсылки к классике. Но желание режиссёров сделать идеальный сюжет по всем правилам лишает картину всякой индивидуальности, превращая вроде бы интересную затравку в совершенно выхолощенный набор сцен.

Кадр из фильма «Винчестер. Дом, который построили призраки»

При этом в «Винчестере» есть все обязательные атрибуты успешного хоррора: внезапные отражения в зеркале, минутная одержимость героев призраками, летающие предметы, загадки из прошлого и многое другое. Да к тому же в актёрских талантах Хелен Миррен сомневаться не приходится ни минуты, а Джейсон Кларк может наконец-то оправдаться за свою роль в «Терминатор: Генезис». Их персонажи настоящие: они боятся, сомневаются, злятся и иногда очень удачно шутят. Но всё равно возникает ощущение, что если сесть за просмотр фильма с таймером в руках, каждая сцена и поступок будут укладываться ровно в нужное время: пугающий момент, пауза, шутка, переживания, развитие сюжета, далее снова по кругу.

Кадр из фильма «Винчестер. Дом, который построили призраки»

У истории дома Винчестеров были все шансы превратиться в идеальный ужастик, и выглядит новый фильм на порядок лучше, чем совершенно невнятные «Призраки дома Винчестеров» 2009 года от студии Asylum. Здесь есть чего испугаться, есть приятные актёры и неплохие сюжетные повороты. Но ему катастрофически не хватает уникальности, чего-то, что отличало бы картину от десятков таких же. В любом случае, очередной свежий взгляд на классическую городскую легенду привлекает внимание. Сейчас эта тема снова полюбилась кино- и телережиссёрам, вспомнить хотя бы «Заклятие» Джеймса Вана, основанное на реальных событиях, три сезона «Нулевого канала» от Ника Антоски, снятых по известным крипипастам из интернета, и многие другие сюжеты, взятые «из народа».

Алексей Хромов

В российском прокате с 5 апреля 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Винчестер. Дом, который построили призраки»