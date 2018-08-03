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Судная ночь. Начало Судная ночь. Начало
Киноафиша Фильмы Судная ночь. Начало Отзывы о фильме «Судная ночь. Начало»
The First Purge Судная ночь. Начало 2018 / США
7.0 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Судная ночь. Начало»

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Наша рецензия

После экономического краха в в США в 21 веке к власти приходит партия «Новых отцов-основателей». Они предлагают решить все проблемы экономики очень странным способом: на одну ночь узаконить любое насилие вплоть до убийств. По мнению учёных, организовавших эксперимент, это должно стать катарсисом для граждан — все выплеснут накопившийся негатив и дальше смогут жить мирно. К тому же, таким образом предполагается снизить численность населения, что позволит экономике выйти из…

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Александр Попов 3 августа 2018, 06:02
Оценка
Актеры так себе , сюжет ни о чем. Не тратьте время.
3 августа 2018, 06:02 Ответить
andrey 4 августа 2018, 22:15
Оценка
Норм фильм, не хуже чем остальные части
4 августа 2018, 22:15 Ответить
Irina Vinogradova 7 августа 2018, 21:12
Оценка
Классный плащ, фильм говно
7 августа 2018, 21:12 Ответить
Андрей 7 августа 2018, 22:16
Оценка
изначально идея фильма мне понравилась!
первая часть вообще была хороша, а вот то ли вторая, то ли третья - не интересно.
если эта часть последняя - то хорошо и достойное закрытие темы...
пожалуй два момента, которые испортили впечатление о фильме - полное имя главного героя и его "суперменство"
8 баллов из 10ти!
7 августа 2018, 22:16 Ответить
Виктор Обломов 13 августа 2018, 16:17
Оценка
Фильм из серии "Один раз посмотреть и забыть". По 10 ти бальной шкале, больше 4 не поставил бы!
13 августа 2018, 16:17 Ответить
SKY 15 августа 2018, 00:03
Оценка
7/10 смотреть можно, но предыдущие серии были интереснее, конечно ...
15 августа 2018, 00:03 Ответить
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