Наша рецензия

После экономического краха в в США в 21 веке к власти приходит партия «Новых отцов-основателей». Они предлагают решить все проблемы экономики очень странным способом: на одну ночь узаконить любое насилие вплоть до убийств. По мнению учёных, организовавших эксперимент, это должно стать катарсисом для граждан — все выплеснут накопившийся негатив и дальше смогут жить мирно. К тому же, таким образом предполагается снизить численность населения, что позволит экономике выйти из…