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Эти дни, 2016

2016 / Италия
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О фильме

Провинциальный город. Среди старых стен, во время ночных поездок на пляж или погружаясь на время в природу, четыре девушки живут повседневной жизнью с ожиданием лучшего. Их связывает дружба, рожденная не бурными страстями, общими интересами и великими идеалами. Их объединяют привычки, восторг по тому или иному поводу, беззлобные ссоры, чувства, которыми они не делятся. И все же между ними существует уникальная, неповторимая связь, как уникальны и неповторимы дни, когда они совершают путешествие в Белград: три подруги сопровождают четвертую туда, где их ожидает таинственная подруга и неожиданное предложение работы.

6.1 Оцените
10 голосов
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 11 мая 2021
Премьера в мире 8 сентября 2016
Возраст 18+
Режиссер
Джузеппе Пиччиони
В ролях
Марта Гастини
Марта Гастини
Лаура Адриани
Лаура Адриани
Маргерита Буй
Джулио Корсо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Эти дни 1 постер
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3 марта 2017 15:18
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