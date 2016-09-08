Эти дни, 2016

Провинциальный город. Среди старых стен, во время ночных поездок на пляж или погружаясь на время в природу, четыре девушки живут повседневной жизнью с ожиданием лучшего. Их связывает дружба, рожденная не бурными страстями, общими интересами и великими идеалами. Их объединяют привычки, восторг по тому или иному поводу, беззлобные ссоры, чувства, которыми они не делятся. И все же между ними существует уникальная, неповторимая связь, как уникальны и неповторимы дни, когда они совершают путешествие в Белград: три подруги сопровождают четвертую туда, где их ожидает таинственная подруга и неожиданное предложение работы.