Не твое тело, 2017

«Не твое тело» – очередная комедия про обмен телами, возглавил которую дебютант полного метра Симоне Годано. Главные роли исполнили Касия Смутняк, которую вы могли видеть в картинах «Джузеппе Москати: Исцеляющая любовь» и «Из Парижа с любовью», а также Пьерфранческо Фавино, известный по фильмам «Без всякой жалости», «Признание» и «Гонка».

Гениальный нейрохирург Андреа и талантливая журналистка София далеко не идеальная пара – между ними уже давно зреют конфликт, недопонимание и мысли о разводе. Однажды Андреа, движимый революционной идеей читать мысли другого человека, решает провести эксперимент и просит помочь в этом свою жену. Результат оказывается слишком буквальным – он попадает в ее тело, а она – в его.Теперь они вынуждены жить жизнью друг друга, пытаясь переосмыслить себя и отношения…