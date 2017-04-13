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Не твое тело Не твое тело
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Moglie e marito

Не твое тело, 2017

2017 / Италия
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Не твое тело» – очередная комедия про обмен телами, возглавил которую дебютант полного метра Симоне Годано. Главные роли исполнили Касия Смутняк, которую вы могли видеть в картинах «Джузеппе Москати: Исцеляющая любовь» и «Из Парижа с любовью», а также Пьерфранческо Фавино, известный по фильмам «Без всякой жалости», «Признание» и «Гонка».  

Гениальный нейрохирург Андреа и талантливая журналистка София далеко не идеальная пара – между ними уже давно зреют конфликт, недопонимание и мысли о разводе. Однажды Андреа, движимый революционной идеей читать мысли другого человека, решает провести эксперимент и просит помочь в этом свою жену. Результат оказывается слишком буквальным – он попадает в ее тело, а она – в его.Теперь они вынуждены жить жизнью друг друга, пытаясь переосмыслить себя и отношения…

- «Не твое тело» дебют не только для режиссера, но и сценариста Джулии Луиз Стайгерволт

- Касия Смутняк и Пьерфранческо Фавино впервые работают вместе

А что, если однажды вы поменяетесь телами с вашей возлюбленной? Об этом даже не задумывались Андреа и София. Если бы не один эксперимент, в результате которого пара обнаруживает, что они оказались внутри друг друга. Андреа — блестящий доктор, а София — привлекательная телеведущая на подъеме своей карьеры. Им предстоит не только смириться со своим новым телом, но и примерить на себя все привычки и знания друг друга. Ей проводить тяжелейшие операции, ему освоить журналистскую профессию со всеми вытекающими последствиями.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 28 сентября 2017
Премьера онлайн 19 августа 2018
Премьера в мире 13 апреля 2017
Возраст 18+
Прокатчик All Media
Режиссер
Симоне Годано
Симоне Годано
В ролях
Касия Смутняк
Касия Смутняк
Пьерфранческо Фавино
Пьерфранческо Фавино
Марта Гастини
Марта Гастини
Андреа Бруски
Андреа Бруски
Валерио Эпри
Валерио Эпри
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Не твое тело 2 постера
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Наша рецензия
Брак Софии (Касия Смутняк) и Андреа (Пьерфранческо Фавино) уверенными шагами идет к разводу. Каждый занят прежде всего собственной карьерой и абсолютно не чувствителен к проблемам и переживаниям так называемой «второй половинки». Она журналистка и после рождения второго ребенка не засиделась в декрете, а отправилась покорять телевидение. И удача оказалась на стороне Софии – скоро в прямом эфире она будет обсуждать взаимоотношения полов и место женщины в обществе с…
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