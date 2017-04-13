Не твое тело, 2017

«Не твое тело» – очередная комедия про обмен телами, возглавил которую дебютант полного метра Симоне Годано. Главные роли исполнили Касия Смутняк, которую вы могли видеть в картинах «Джузеппе Москати: Исцеляющая любовь» и «Из Парижа с любовью», а также Пьерфранческо Фавино, известный по фильмам «Без всякой жалости», «Признание» и «Гонка».
Гениальный нейрохирург Андреа и талантливая журналистка София далеко не идеальная пара – между ними уже давно зреют конфликт, недопонимание и мысли о разводе. Однажды Андреа, движимый революционной идеей читать мысли другого человека, решает провести эксперимент и просит помочь в этом свою жену. Результат оказывается слишком буквальным – он попадает в ее тело, а она – в его.Теперь они вынуждены жить жизнью друг друга, пытаясь переосмыслить себя и отношения…
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А что, если однажды вы поменяетесь телами с вашей возлюбленной? Об этом даже не задумывались Андреа и София. Если бы не один эксперимент, в результате которого пара обнаруживает, что они оказались внутри друг друга. Андреа — блестящий доктор, а София — привлекательная телеведущая на подъеме своей карьеры. Им предстоит не только смириться со своим новым телом, но и примерить на себя все привычки и знания друг друга. Ей проводить тяжелейшие операции, ему освоить журналистскую профессию со всеми вытекающими последствиями.