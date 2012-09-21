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Il rosso e il blu

Красное и синее, 2012

2012 / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Чакка — ученик, который всё время шутит и ставит уроки под угрозу срыва. Адам — отличник, задумчивый выходец из семьи румынских эмигрантов, влюбленный в итальянскую соученицу. Анджела — заводила, девочка из неблагополучной семьи, неожиданно влюбляющаяся в молодого учителя…

Это он, тот самый учитель на замену, новый преподаватель словесности в старших классах средней школы, старается запомнить имена юных лоботрясов, царапающих непристойности на партах. Наставники и ученики проведут вместе один учебный год, к окончанию которого никто не останется таким, как прежде…

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 21 сентября 2012
Возраст 18+
Режиссер
Джузеппе Пиччиони
В ролях
Маргерита Буй
Маргерита Буй
Риккардо Скамарчио
Риккардо Скамарчио
Сильвия Д’Амико
Сильвия Д’Амико
Джене Гнокки
Давид Джордано
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Красное и синее 1 постер
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