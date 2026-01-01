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Марта Гастини
Марта Гастини Marta Gastini
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Марта Гастини

Marta Gastini

Дата рождения
2 октября 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Аллесандрия, Италия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Актёр ужасов

Биография Марты Гастини

Родилась 2 октября 1989 года. Аллесандрия, Италия.

Популярные фильмы

Борджиа 7.6
Борджиа (2011)
Обряд 6.7
Обряд (2011)
Не твое тело 6.5
Не твое тело (2017)

Фильмография Марты Гастини

Не твое тело 6.5
Не твое тело Moglie e marito
комедия 2017, Италия
Смотреть трейлер Рецензия
Эти дни 6.1
Эти дни Questi giorni
комедия, драма 2016, Италия
Дракула 3D 3.5
Дракула 3D Dracula 3D
фантастика, ужасы, триллер, боевик 2012, Италия / Франция / Испания
Смотреть трейлер
Борджиа 7.6
Борджиа
драма, приключения, исторический 2011, Франция
Обряд 6.7
Обряд The Rite
драма, триллер, ужасы 2011, США
Смотреть трейлер
Мэрилин и я 5.9
Мэрилин и я Io e Marilyn
комедия 2009, Италия
Смотреть трейлер
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