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Марта Гастини
Марта Гастини
Marta Gastini
О персоне
Фильмография
Марта Гастини
Marta Gastini
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Дата рождения
2 октября 1989
Возраст
32 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Аллесандрия, Италия
Рост
163 см
Биография Марты Гастини
Родилась 2 октября 1989 года. Аллесандрия, Италия.
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Фильмография Марты Гастини
Не твое тело
комедия
2017, Италия
6.0
Эти дни
комедия, драма
2016, Италия
6.0
Дракула 3D
фантастика, ужасы, триллер, боевик
2012, Италия / Франция / Испания
3.0
Мэрилин и я
комедия
2009, Италия
6.0
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