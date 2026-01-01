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Марта Гастини
Marta Gastini
Киноафиша
Персоны
Марта Гастини
Марта Гастини
Marta Gastini
Дата рождения
2 октября 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Аллесандрия, Италия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
Биография Марты Гастини
Родилась 2 октября 1989 года. Аллесандрия, Италия.
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