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Лаура Адриани
Лаура Адриани Laura Adriani
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Лаура Адриани

Laura Adriani

Дата рождения
4 апреля 1994
Возраст
32 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтическая актриса

Биография Лауры Адриани

Родилась 4 апреля 1994 года. Рим, Италия.

Популярные фильмы

Скрытый цвет вещей 6.2
Скрытый цвет вещей (2017)
Меня зовут Майя 6.2
Меня зовут Майя (2014)
Настоящие мужчины 6.1
Настоящие мужчины (2025)

Фильмография Лауры Адриани

Настоящие мужчины 6.1
Настоящие мужчины
комедия 2025, Италия
Любовная афера 6.1
Любовная афера Mica è Colpa Mia
комедия, мелодрама 2025, Италия
Идеальная семья
Идеальная семья
драма, комедия 2021, Италия
Скрытый цвет вещей 6.3
Скрытый цвет вещей Il colore nascosto delle cose
драма, мелодрама 2017, Италия / Швейцария
Эти дни 6.1
Эти дни Questi giorni
комедия, драма 2016, Италия
Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен 5.2
Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен Non c'è più religione
комедия 2016, Италия
Смотреть трейлер Рецензия
Меня зовут Майя 6.2
Меня зовут Майя Mi chiamo Maya
драма 2014, Италия
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