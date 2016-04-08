Лучшие враги, 2016

Лучия– зоопсихолог, которую занимают проблемы окружающей среды и духовность. Фабиола – агент по недвижимости, на каблуках и с безупречным макияжем. Что их объединяет? Не что, а кто: Паоло, бывший муж Лючии, теперь женат на Фабиоле. Увы, он преждевременно покидает этот мир, оставив ненавидящим друг друга женщинам в наследство… сына.

Семилетний Паоло-младший – плод тайной связи Паоло и переводчицы-китаянки. Из любопытства и сентиментальных соображений, не без затруднений и приступов злости, Лучия и Фабиола преодолевают свое неумение заботиться о детях – ради маленького Паоло, которого нельзя не полюбить.