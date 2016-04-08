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Лучшие враги
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Nemiche per la pelle

Лучшие враги, 2016

2016 / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

Лучия– зоопсихолог, которую занимают проблемы окружающей среды и духовность. Фабиола – агент по недвижимости, на каблуках и с безупречным макияжем. Что их объединяет? Не что, а кто: Паоло, бывший муж Лючии, теперь женат на Фабиоле. Увы, он преждевременно покидает этот мир, оставив ненавидящим друг друга женщинам в наследство… сына.

Семилетний Паоло-младший – плод тайной связи Паоло и переводчицы-китаянки. Из любопытства и сентиментальных соображений, не без затруднений и приступов злости, Лучия и Фабиола преодолевают свое неумение заботиться о детях – ради маленького Паоло, которого нельзя не полюбить.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 8 апреля 2016
Возраст 18+
Режиссер
Лука Лючини
В ролях
Маргерита Буй
Клаудия Джерини
Клаудия Джерини
Джампаоло Морелли
Джампаоло Морелли
Паоло Калабрези
Паоло Калабрези
Джиджио Морра
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лучшие враги 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ирина Ссорина 3 августа 2017, 08:10
Если хочешь победить своего врага, воспитай его детей.
«Лучшие враги» - классическая итальянская комедия. Начинается всё не с радостных событий, а с… Читать дальше…
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