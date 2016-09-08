Томаззо, 2016

После многолетней связи Томмазо добивается того, что его подруга Кьяра уходит. Он думает, что теперь его ожидает свобода, бесконечные авантюры. Томмазо — молодой, красивый, воспитанный и романтичный актер, однако он то рвется вперед, то отступает назад и вскоре понимает, что свободен лишь бесконечно разыгрывать одну и ту же пьесу: он — «бомба», которая взрывается в жизни всех женщин, попадающихся на его пути. Все его любовные связи завершаются одинаково: его одолеваю мысли, в которых он не хочет себе признаваться, и парализующий страх. Однажды бесконечный повтор прекращается, герой остается в пустоте. Теперь Томмазо один, бежать некуда — ему придется столкнуться с болезненными воспоминаниями из прошлого.