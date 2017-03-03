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Ким Росси Стюарт
Ким Росси Стюарт
Kim Rossi Stuart
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Ким Росси Стюарт
Kim Rossi Stuart
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Дата рождения
31 октября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Кима Росси Стюарта
Родился 31 октября 1969 года. Рим, Италия.
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Фильмография Кима Росси Стюарта
Лучшие годы
драма
2020, Италия
6.0
Томаззо
драма, комедия
2016, Италия
5.0
Развод по-французски
мелодрама, комедия
2014, Франция / Италия
6.0
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3 марта 2017 15:18
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