Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мелисса Бартолини
Melissa Bartolini
Киноафиша
Персоны
Мелисса Бартолини
Мелисса Бартолини
Melissa Bartolini
Дата рождения
22 августа 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Флоренция, Италия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.4
Десять дней с Сантой
(2020)
6.3
Пока все хорошо
(2014)
6.0
Томаззо
(2016)
Фильмография Мелисса Бартолини
Жанр
Все
Драма
Комедия
Семейный
Год
Все
2020
2016
2014
Все
4
Фильмы
4
Актриса
4
6.4
Десять дней с Сантой
10 giorni con Babbo Natale
комедия, семейный
2020, Италия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
6
Томаззо
Tommaso
драма, комедия
2016, Италия
5.2
Это конец. Сначала дети, потом секс
Crushed Lives - Il sesso dopo i figli
комедия
2014, Италия
6.3
Пока все хорошо
Fino a qui tutto bene
комедия
2014, Италия
Практически новый Брагин: в 2026 жду сериал НТВ о харизматичном следователе — со звездой «Анны-медиум»
«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы
Следователь-красавец, а сюжет не хуже «Первого отдела»: новинка НТВ-2026 — уже жду с нетерпением
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667