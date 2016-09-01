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Кристиана Капотонди
Кристиана Капотонди
Cristiana Capotondi
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Кристиана Капотонди
Cristiana Capotondi
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Дата рождения
13 сентября 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Режиссер
Биография Кристиана Капотонди
Родилась 13 сентября 1980 года. Италия, Рим.
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Фильмография Кристиана Капотонди
Томаззо
драма, комедия
2016, Италия
5.0
Семь минут
драма
2016, Италия / Франция
6.0
Приключения маленьких итальянцев
комедия, семейный
2014, Россия / Италия
6.0
Золотой мальчик
драма
2014, Италия
5.0
Мафия убивает только летом
мелодрама, комедия, криминал
2013, Италия
6.0
Целое семейство
драма, короткометражный
2011, Италия / США
6.0
Страсть
драма, комедия
2010, Италия
6.0
Бывшие
мелодрама, комедия
2009, Италия
7.0
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1 сентября 2016 12:35
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