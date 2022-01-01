Город глазами кота, 2018

Амстердам является домом для приблизительно десяти тысяч видов животных и растений, что намного больше, чем в естественных природных условиях. Известные чайки, мыши и щуки называют город своим домом, но есть и более экзотические жители, такие как попугаи, раки и аллигаторы. То и дело в город заглядывают даже лисицы или сомы. Своенравный кот Фриц отправит зрителей в путешествие по всем уголкам города, дав им возможность лично познакомиться с его обитателями. 25 различных историй, каждая из которых посвящена одному животному, расскажут, как они живут и уживаются вместе на просторах этого райского места.