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Город глазами кота Город глазами кота
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Wild Amsterdam

Город глазами кота, 2018

2018 / Нидерланды
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Амстердам является домом для приблизительно десяти тысяч видов животных и растений, что намного больше, чем в естественных природных условиях. Известные чайки, мыши и щуки называют город своим домом, но есть и более экзотические жители, такие как попугаи, раки и аллигаторы. То и дело в город заглядывают даже лисицы или сомы. Своенравный кот Фриц отправит зрителей в путешествие по всем уголкам города, дав им возможность лично познакомиться с его обитателями. 25 различных историй, каждая из которых посвящена одному животному, расскажут, как они живут и уживаются вместе на просторах этого райского места. 

  • Оригинальное название фильма переводится на русский как «Дикий город», а в англоязычном прокате он проходил как «Дикий Амстердам».
  • Главную роль дикого кота Фрица в фильме исполнил профессиональный кошачий актер по имени Абатуту. Он является членом голландского кастинг-агентства для животных Сабины ван дер Хельм, где есть животные всех пород и размеров.
  • Для съемки одного из обитающих в городе сапсанов операторы фильма установили камеры в их гнездовье, в здании Банка Амстердама высотой в несколько сотен метров. Чтобы поймать на камеру полет сапсана, скорость которого может достигать более 300 км/ч, на камеру были установлены специальные телескопические объективы, а съемка велась с повышенной частотой кадров.

Создатели документального фильма раскрывают секреты города, показывая его с необычного ракурса: глазами животных. Последние незаметно для людей научились приспосабливаться к улицам и зданиям, и довольно часто чувствуют себя как в привычной для них природе.

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2018
Возраст 12+
Режиссер
Марк Веркер
В ролях
Мартин Фишер
Мартин Фишер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Город глазами кота 1 постер
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Город глазами кота
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Кадры из фильма Все кадры
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