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Город Кошек Город Кошек
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Kedi Город Кошек 2016 / США / Турция
7.5 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Отзывы о фильме «Город Кошек»

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Кошки – символ и талисман Стамбула; без них невозможно представить уже улочки этого дружелюбного турецкого города. Его жители, хоть и не все поголовно кошатники, но отдают дань уважения мохнатым и усатым соседям, кормят, оберегают и приглядывают за своенравными соседями. «Мы - люди, мы сильнее, а значит нашей задачей является оберегать младших братьев» - считают турки. Кошки чувствуют теплую заботу с их стороны и отвечают тем же. Сари, Бенгу, Злюка, Дениз, Аслан Паркаси, Думан…

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Мария Утехина 2 июля 2018, 17:15
Оценка
Фильм Джейды Торун "Город кошек" - это история об уличных котиках, которые правят Стамбулом, и о людях, которые стараются о них заботиться.
В фильме семь главных героев котов: Сари, Псикопат, Думан, Бенгу, Гамзис, Аслан-Паркаси и Дениз, и у каждого из них своя захватывающая история, которая никого не оставит равнодушным!
Где бы ни находились эти коты, в городе всегда есть, кому о них позаботиться. С некоторыми жителями у котов давно установились доверительные, дружеские отношения, поэтому коты чувствуют себя полноправными владыками города.
Котики, как люди, у каждого особенный характер. Кто-то вежлив и тактичен, как Думан. Кто-то готов бороться за свою территорию, как Псикопат, а кто-то дружелюбен и ласков, как Денис - душа компании.
Кошки оказывают терапевтическое воздействие на жителей города. Многим героям фильма коты помогают пережить тяжелые жизненные времена, обрести покой, а кому-то даже найти смысл жизни. Фильм рассказывает об этой удивительной взаимосвязи, которая продолжается столетиями, и, вероятно, будет длиться бесконечно.
Изобретательность создателей фильма поражает. Уникальные методы съемки погружают в атмосферу кошачьего Стамбула. Создаётся впечатление, что ты видишь город с точки зрения кошки - это новые ощущения для тех, кто привык смотреть на животных сверху вниз.
"Город кошек" - невероятно душевный фильм, который захочется пересматривать снова и снова. После просмотра вам 100% захочется прибежать домой и затискать своего котейку, а если у вас его нет - то непременно завести одного.
2 июля 2018, 17:15 Ответить
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