Наша рецензия

Кошки – символ и талисман Стамбула; без них невозможно представить уже улочки этого дружелюбного турецкого города. Его жители, хоть и не все поголовно кошатники, но отдают дань уважения мохнатым и усатым соседям, кормят, оберегают и приглядывают за своенравными соседями. «Мы - люди, мы сильнее, а значит нашей задачей является оберегать младших братьев» - считают турки. Кошки чувствуют теплую заботу с их стороны и отвечают тем же. Сари, Бенгу, Злюка, Дениз, Аслан Паркаси, Думан…