Плохой кот, 2016

Бродяга Шераффетин знает, что Стамбул — настоящие каменные джунгли и ждать пощады от мира людей не приходится. Шера держит хозяина в ежовых рукавицах, ворует спиртное у соседей и заглядывается на красивых домашних кошечек. Но мир постоянно подкидывает ему новые неприятности: вредных квартирных хозяек, внезапных внебрачных котят и злобных собак на хосте. Выпутаться из очередной передряги Шеру помогает его верная банда: чайка Рифки и крыса Риз и черный кот Блэк. Экранизация одноименного турецкого комикса 90-х годов про кота сквернослова и пьяницу в духе «Рика и Морти» от студии Anima Istanbul.