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Kötü Kedi Serafettin

Плохой кот, 2016

2016 / Турция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Бродяга Шераффетин знает, что Стамбул — настоящие каменные джунгли и ждать пощады от мира людей не приходится. Шера держит хозяина в ежовых рукавицах, ворует спиртное у соседей и заглядывается на красивых домашних кошечек. Но мир постоянно подкидывает ему новые неприятности: вредных квартирных хозяек, внезапных внебрачных котят и злобных собак на хосте. Выпутаться из очередной передряги Шеру помогает его верная банда: чайка Рифки и крыса Риз и черный кот Блэк. Экранизация одноименного турецкого комикса 90-х годов про кота сквернослова и пьяницу в духе «Рика и Морти» от студии Anima Istanbul.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 12 июля 2019
Премьера в мире 5 февраля 2016
Возраст 18+
В ролях
Окан Ялабык
Окан Ялабык
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Плохой кот 2 постера
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Плохой кот
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