Bülent Üstün Внизу, на холме в Джихангире, во времена Османской империи был большой порт. Корабли из Норвегии и других мест приходили с грузом. Моряки держали на борту кошек, чтобы отпугивать крыс. Когда груз выгружали, кошки сходили с корабля, думая, что добрались до суши. И поднимались на вершину холма. Позже они пропадали с корабля и начинали новую жизнь здесь, в Джихангире. Сейчас в этом районе живёт множество разных кошек. Норвежские кошки и кошки со всего мира. Очень большое разнообразие. Позже здесь построили первые османские канализационные трубы. И гигантские крысы терроризировали жителей. Поэтому в каждом доме была кошка, чтобы отпугивать гигантских канализационных крыс.