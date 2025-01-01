Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Город Кошек Цитаты из фильма Город Кошек

Цитаты из фильма Город Кошек

Unnamed Human Resident of Istanbul Собаки думают, что люди — это Бог, а кошки — нет. Кошки знают, что Бог существует. Они понимают, что люди — лишь посредники в воле Бога. Кошки не неблагодарны, они просто знают это лучше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Unnamed Human Resident of Istanbul Жизнь прекрасна. Если ты знаешь, как жить. Ты можешь любить, если сердце открыто. Всё прекрасно, когда смотришь на это с любовью. Если ты умеешь радоваться присутствию кота, птицы, цветка — что тут скажешь, весь мир будет твоим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elif Nursad Atalay Когда долго остаёшься один, твои животные инстинкты обостряются. Я в это искренне верю. Возможно, это качество стоит развивать в каждом из нас. Как будто быть слишком человеком, слишком современным — не всегда хорошо. Внутри себя можно почувствовать силу дикой зверушки. Думаю, каждому нужно открыть это в себе. Кошки довольны своей жизнью. И они очень уверены в своём характере.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Unnamed Human Resident of Istanbul Мой терапевт говорит, что я пытаюсь залечить свои раны, заботясь о чужих. Кормлю их, удовлетворяю их потребности. Значит, мои раны так глубоки, что до сих пор не зажили. Наверное, я заживу, когда заживут они.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bülent Üstün Внизу, на холме в Джихангире, во времена Османской империи был большой порт. Корабли из Норвегии и других мест приходили с грузом. Моряки держали на борту кошек, чтобы отпугивать крыс. Когда груз выгружали, кошки сходили с корабля, думая, что добрались до суши. И поднимались на вершину холма. Позже они пропадали с корабля и начинали новую жизнь здесь, в Джихангире. Сейчас в этом районе живёт множество разных кошек. Норвежские кошки и кошки со всего мира. Очень большое разнообразие. Позже здесь построили первые османские канализационные трубы. И гигантские крысы терроризировали жителей. Поэтому в каждом доме была кошка, чтобы отпугивать гигантских канализационных крыс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bülent Üstün Любое неблагодарное поведение с их стороны — это на самом деле акт искренности. Им не нужно извиняться. Наверное, есть люди, которые ждут этого от кота. «Я тебе всю еду дал, а ты даже не сядешь ко мне на колени». Отношения, где ожидаешь отдачи за вложенное.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Unnamed Human Resident of Istanbul Мне кажется, что без кошек улицы пусты, но это странная ситуация. Это полный дилемма, если спросишь меня. Город больше не для них. Но дома, а я знаю это по своим кошкам, они со временем забывают, что они кошки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Unnamed Human Resident of Istanbul Я принимаю смерть как неизбежность, но мне трудно справиться с тоской. Вот в чём моя проблема со смертью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Близки к «Первому отделу»: Васильев и другие классные актеры стали украшением этих 10 сериалов
«Такой парень солидный»: Лариса Гузеева назвала главного краша «Этерны»
6 августа стартует 2 сезон «Уэнсдей»: мы подготовили график выхода всех эпизодов
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
После «Во все тяжкие» Гиллиган выпустил позорный сериал, о котором теперь стыдно вспоминать — но без него не было бы «Сола»
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
«Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито
Будто «Йеллоустоун» с «Нарко» завели ребенка: о чем будет второй сезон «Лэндмена» — Торнтон связался с картелем
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Билли Бобу Торнтону — 70! Выбираем лучшие малоизвестные роли звезды «Фарго» и «Лэндмена» — в топ-5 есть даже аниме
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше