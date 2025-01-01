Unnamed Human Resident of IstanbulСобаки думают, что люди — это Бог, а кошки — нет. Кошки знают, что Бог существует. Они понимают, что люди — лишь посредники в воле Бога. Кошки не неблагодарны, они просто знают это лучше.
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Unnamed Human Resident of IstanbulЖизнь прекрасна. Если ты знаешь, как жить. Ты можешь любить, если сердце открыто. Всё прекрасно, когда смотришь на это с любовью. Если ты умеешь радоваться присутствию кота, птицы, цветка — что тут скажешь, весь мир будет твоим.
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Elif Nursad AtalayКогда долго остаёшься один, твои животные инстинкты обостряются. Я в это искренне верю. Возможно, это качество стоит развивать в каждом из нас. Как будто быть слишком человеком, слишком современным — не всегда хорошо. Внутри себя можно почувствовать силу дикой зверушки. Думаю, каждому нужно открыть это в себе. Кошки довольны своей жизнью. И они очень уверены в своём характере.
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Unnamed Human Resident of IstanbulМой терапевт говорит, что я пытаюсь залечить свои раны, заботясь о чужих. Кормлю их, удовлетворяю их потребности. Значит, мои раны так глубоки, что до сих пор не зажили. Наверное, я заживу, когда заживут они.
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Bülent ÜstünВнизу, на холме в Джихангире, во времена Османской империи был большой порт. Корабли из Норвегии и других мест приходили с грузом. Моряки держали на борту кошек, чтобы отпугивать крыс. Когда груз выгружали, кошки сходили с корабля, думая, что добрались до суши. И поднимались на вершину холма. Позже они пропадали с корабля и начинали новую жизнь здесь, в Джихангире. Сейчас в этом районе живёт множество разных кошек. Норвежские кошки и кошки со всего мира. Очень большое разнообразие. Позже здесь построили первые османские канализационные трубы. И гигантские крысы терроризировали жителей. Поэтому в каждом доме была кошка, чтобы отпугивать гигантских канализационных крыс.
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Bülent ÜstünЛюбое неблагодарное поведение с их стороны — это на самом деле акт искренности. Им не нужно извиняться. Наверное, есть люди, которые ждут этого от кота. «Я тебе всю еду дал, а ты даже не сядешь ко мне на колени». Отношения, где ожидаешь отдачи за вложенное.
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Unnamed Human Resident of IstanbulМне кажется, что без кошек улицы пусты, но это странная ситуация. Это полный дилемма, если спросишь меня. Город больше не для них. Но дома, а я знаю это по своим кошкам, они со временем забывают, что они кошки.
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Unnamed Human Resident of IstanbulЯ принимаю смерть как неизбежность, но мне трудно справиться с тоской. Вот в чём моя проблема со смертью.