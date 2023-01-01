Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Китайский синдром
Фильмы похожие на Китайский синдром
The China Syndrome
Китайский синдром
1979 / США
7.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Китайский синдром
Вся информация о фильме
Легенды о полете 3D
документальный
2010, США
6.0
На следующее утро
триллер, криминал
1986, США
6.0
Силквуд
драма, биография, триллер
1983, США
7.0
Пропавший без вести
триллер, драма, мистика
1982, США
7.0
На Золотом пруду
драма
1981, США / Великобритания
7.0
Возвращение домой
военный, драма
1978, США
7.0
Кома
детектив, фантастика, драма, триллер
1978, США
6.0
Мальчики из Бразилии
триллер, драма, фантастика
1978, США / Великобритания
7.0
Марафонец
триллер, криминал
1976, США
7.0
Одного раза недостаточно
1975, США
4.0
Вздымающийся ад
боевик, триллер
1974, США
7.0
День Шакала
криминал, драма, триллер
1973, Франция
7.0
Клют
триллер, криминал, детектив
1971, США
7.0
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?
драма
1969, США
7.0
Городской ковбой
драма
1980, США
7.0
Красный угол
драма, криминал, триллер
1997, США
7.0
Разоблачение
драма, триллер
1994, США
6.0
Основной инстинкт
драма, триллер
1992, США / Франция
5.0
Добыча
драма
1966, Франция / Италия
5.0
Дни вина и роз
драма
1962, США
7.0
Охранник
драма, криминал, триллер
2006, США
6.0
Траффик
криминал, драма, триллер
2000, США / Германия
8.0
Идеальное убийство
триллер, драма, криминал
1998, США
6.0
Призрак и тьма
драма, приключения, триллер
1996, США
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
Раневская назвала верный признак, что женщина изменяет: мужчины будут в ужасе
Страшнее анафемы и бедности: чего Львы боятся до дрожи в коленях
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Секреты интимной жизни: чего султан никогда не делал с наложницами в постели
Пугачева и в подметки не годится: посмотрите, как выглядит теща Преснякова
Не все прошло гладко: вот о чем шептались на похоронах Мирошниченко
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Главный холостяк российского кино: женщины боготворят, а он плачет ночи напролет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить