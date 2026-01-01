6.9
Кома
Кома

, 1978
Coma
США / детектив, фантастика, драма, триллер / 18+
О фильме

Молодая женщина-доктор начинает подозревать, что в ее больнице творится что-то неладное. Относительно здоровые пациенты испытывают «осложнения» во время простых операций и впадают в кому. Затем несчастных коматозников отвозят в исследовательский институт, где они находятся под наблюдением. Доктору Сьюзан Уилер предстоит исследовать палаты, морги и другие мрачные места жутковатого медицинского центра Джефферсона и убедить своего скептически настроенного коллегу — доктора Марка, что ее подозрения — не паранойя.

В ролях

Женевьев Бюжо
Майкл Дуглас
Элизабет Эшли
Рип Торн
Ричард Уидмарк
Лоис Чайлз
Режиссер Майкл Крайтон
Сценарист Майкл Крайтон, Робин Кук
Композитор Джерри Голдсмит
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1978
Премьера в мире 6 января 1978
Дата выхода
6 января 1978 Россия 16+
2 июля 1981 Венгрия
25 августа 1978 Германия
14 октября 1978 Греция
2 марта 1979 Ирландия 15
6 января 1978 Казахстан
13 июля 1978 Нидерланды
1 марта 1981 Польша 12
6 января 1978 США
6 января 1978 Украина
28 июня 1978 Франция
28 октября 1978 Япония G
MPAA PG
Бюджет $4 500 000
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
Coma, Кома, Koma, Kóma, Kooma, Morts suspectes, Coma profondo, Kôma, Koma - na meji smrti, Śpiączka, To mystirio tou thalamou 8, V kómatu, Το μυστήριο του θαλάμου 8, コーマ, 八號房禁地

6.9
6.9 IMDb

Цитаты

Dr. Susan Wheeler Джим, я знаю, звучит глупо, но если бы ты хотел впустить кого-то в кому, что бы ты сделал?
Jim Ты имеешь в виду специально?
Pathology Resident #2 Диэтил пара-амино таннадол.
Jim Нет, нет, он оставляет следы в сыворотке.
Pathology Resident #2 Да, если знать, где искать.
Jim Но он ещё повышает щелочную фосфатазу. Это настоящая примета. К тому же, кто вообще достанет таннадол?
Pathology Resident #2 Тогда можно использовать парадин.
Jim Нет, у него есть вкус. Мы все были бы отличными убийцами. Ну, кто, как не патологоанатом, знает о убийстве больше?
Pathology Resident #2 Он точно держит мою жену в узде.

Отзывы о фильме

