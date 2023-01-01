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Китайский синдром Китайский синдром
Киноафиша Фильмы Китайский синдром Китайский синдром, 1979: актеры и роли
The China Syndrome Китайский синдром 1979 / США
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Китайский синдром, 1979: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Бриджес James Bridges
В ролях
Джейн Фонда Джейн Фонда Jane Fonda Джек Леммон Джек Леммон Jack Lemmon Майкл Дуглас Майкл Дуглас Michael Douglas Скотт Брейди Scott Brady Питер Донат Peter Donat Джейми Хэмптон Jamie Hampton
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