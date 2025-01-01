Sin-DeeСука, ты же знаешь, я не балуюсь успокоительными, сука. Ты знаешь, я — энергичная сучка.
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Sin-DeeНаконец-то у тебя сиськи, сук!
AlexandraСука, эстроген уже действует, только эти чёртовы руки не поддались. Всё остальное на моём теле выглядит отлично.
Sin-DeeО, дорогуша.
AlexandraНе смей. Я выгляжу как настоящая.
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AlexandraЯ помню одно Рождество, мне было лет шесть или семь, моя семья подарила мне самого милого маленького Барни, которого я везде с собой таскала. И однажды я взяла его с собой в ванну, чтобы искупать...
Sin-Dee[перекрывается]Ох, девчонка, она его опробовала.
Alexandra...и он просто перестал работать. Перестал петь песенку "Я тебя люблю". И я была так расстроена. Мир — жестокое место.
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Alfie's Mourner[выходит из ветклиники с переноской для животного, грустно, садится в такси]