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Киноафиша Фильмы Мандарин Цитаты из фильма Мандарин

Цитаты из фильма Мандарин

[первые реплики]
Sin-Dee С Рождественским сочельником, С#к@
🧡
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🤔
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Sin-Dee Сука, ты же знаешь, я не балуюсь успокоительными, сука. Ты знаешь, я — энергичная сучка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sin-Dee Наконец-то у тебя сиськи, сук!
Alexandra Сука, эстроген уже действует, только эти чёртовы руки не поддались. Всё остальное на моём теле выглядит отлично.
Sin-Dee О, дорогуша.
Alexandra Не смей. Я выгляжу как настоящая.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alexandra Я помню одно Рождество, мне было лет шесть или семь, моя семья подарила мне самого милого маленького Барни, которого я везде с собой таскала. И однажды я взяла его с собой в ванну, чтобы искупать...
Sin-Dee [перекрывается] Ох, девчонка, она его опробовала.
Alexandra ...и он просто перестал работать. Перестал петь песенку "Я тебя люблю". И я была так расстроена. Мир — жестокое место.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alfie's Mourner [выходит из ветклиники с переноской для животного, грустно, садится в такси]
Razmik Это собака или кошка?
Alfie's Mourner Собака.
Razmik Как её зовут?
Alfie's Mourner Элфи.
Razmik Элфи — очень послушная собака, да? Такая тихая.
Alfie's Mourner Пусто.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Razmik Что за хрень?
Selena Это киска.
Razmik Выб#р#сь из моей машины.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sin-Dee О, заткнись, ты, ублюдочная сучка!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sin-Dee Честер п****ц как изменяет мне с настоящей рыбой?
Alexandra Да, с**а. Настоящей рыбой, со всеми делами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sin-Dee Обещаю, без драмы, Александра!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alexandra [к Скупому Джону] Ты забываешь, у меня тоже есть х##
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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