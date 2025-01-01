Alexandra Я помню одно Рождество, мне было лет шесть или семь, моя семья подарила мне самого милого маленького Барни, которого я везде с собой таскала. И однажды я взяла его с собой в ванну, чтобы искупать...

Sin-Dee [перекрывается] Ох, девчонка, она его опробовала.